Brussels Airlines kreeg begin september vorig jaar een kredietlijn van de Belgische staat van 287,1 miljoen euro. Begin mei was al 250 miljoen euro van dat geld opgenomen. En de onderneming verwacht "nog enige tijd een aanhoudende druk op de liquiditeit". Pas midden 2022 zou Brussels Airlines niet langer verlies maken. De kans stijgt dat er een nieuw rondje staatssteun komt.

De luchtvaartmaatschappij legde haar balans voor 2020 neer bij de Nationale Bank. De cijfers zijn bar slecht door de pandemie (zie tabel). Maar belangrijker zijn de vooruitzichten.

Boven Brussels Airlines staat de holding NV SN Airholding. Die kreeg vorig jaar in september geld toegestoken. De eigenaar, het Duitse Lufthansa, verhoogde het eigen vermogen met 170 miljoen euro. Daarnaast gaf de Belgische staat, via de overheidsholding FPIM, een kredietlijn van 287,1 miljoen euro. FPIM tankte ook nog eens 2,9 miljoen euro eigen vermogen bij.

SN Airholding schuift dat geld door naar Brussels Airlines. De kredietlijn is de levensader voor de luchtvaartmaatschappij. Op 10 mei schreef de raad van bestuur zijn jaarverslag. Toen was al 250 miljoen euro van de kredietlijn opgenomen. Er blijft dus nog 37,1 miljoen euro, maar de vooruitzichten zijn niet echt gunstig. Brussels Airlines verwacht dat het pas midden 2022 niet langer verlies zal maken. De pandemie is nog altijd de spelbreker. "De covid-19-crisis is niet onder controle", aldus de inschatting van de raad van bestuur op 10 mei. "De pandemie zal waarschijnlijk in verschillende delen van de wereld in de komende maanden opflakkeren, met potentieel bijkomende reisbeperkingen en algemene ongerustheid bij de consument". Vooral "een ongecontroleerde uitbraak van het virus in Afrika kan belangrijke gevolgen hebben". Brussels Airlines steunt sterk op verkeer in Zwart-Afrika.

Brussels Airlines verwacht "nog enige tijd een aanhoudende druk op de liquiditeit en de solvabiliteit. Dat leidt tot een materiële onzekerheid over de toekomstige financiële positie en continuïteit van de onderneming". Toch is de raad van bestuur "vooralsnog van mening dat de onderneming haar activiteiten kan handhaven".

In een persbericht van 18 juni meldde Brussels Airlines een forse stijging van de boekingen, van 30 tot 50 procent. "Ook de komende maanden zullen een grote uitdaging zijn, maar er is licht aan het eind van de tunnel", aldus CEO Peter Gerber.

