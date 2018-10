Staking bij Aviapartner gaat door tot dinsdagochtend, 'vertrouwen is compleet zoek'

De directie verliet de onderhandelingstafel om 18.30 uur om berekeningen te maken over voorstellen van de bonden. Maar de vier vertegenwoordigers van de directie keerden niet terug naar de gesprekken. 'Ze bleven maar neen zeggen tegen onze voorstellen. Voor ons was dat pakket een breekpunt', zegt vakbondsafgevaardigde Fouad Bougrine (ACLVB). 'Wij hebben de directie aangeraden om zich even terug te trekken en enkele punten cijfermatig te bekijken.'

Volgens de vakbondsman gaf de directie nadien niet thuis. 'Blijkbaar waren ze gaan dineren in het Sheratonhotel. De vier vertegenwoordigers van de directie zijn nadien niet teruggekeerd naar de gesprekken. Wij zaten alleen nog met de bemiddelaar aan tafel', aldus de vakbondsman. Voor de bonden was dat het sein om tegen 22.30 uur een streep te trekken onder de onderhandelingen. Maandag vanaf 11 uur zou er wel opnieuw worden voortgepraat.

'De directie heeft inmiddels aan het eigen personeel gecommuniceerd dat er tot dinsdagochtend 6 uur geen activiteiten zullen zijn bij Aviapartner', stelt Bougrine.

'In andere landen kan dit niet'

'Het vertrouwen tussen de directie en de vakbonden is na dit weekend compleet zoek', zei Laurent Levaux, voorzitter van Aviapartner Group eerder op zondag. 'Een vakbondsafgevaardigde noemde mij openlijk een racist die niet met Noord-Afrikanen wil werken. Ik vind dit schandelijk. Wij hebben veel Marokkaanse werknemers in dienst.'

Levaux hekelt de taktiek van de wilde staking. 'Wij kunnen ons daar niet tegen wapenen. In andere landen waar Aviapartner actief is, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, is zoiets niet mogelijk. Dus staan wij met de rug tegen de muur. We kunnen niet zomaar verhuizen. Wilde stakingen breken te gemakkelijk en te geregeld uit op Brussels Airport. Niet alleen bij Aviapartner maar ook bij Swissport, DHL, Belgocontrol en de douanediensten.'

'Bij het uitbreken van de staking hebben wij onmiddellijk voorstellen gedaan. Drie dagen later zijn we nog altijd aan het onderhandelen. We hebben een heel weekend verloren. Meer dan 50.000 passagiers zijn in Zaventem in de kou blijven staan en zagen hun vakantie gehypothekeerd. Voor ons is dit geen zaak van geld maar van principes.'

'Werknemers die daar recht op hadden, hebben wij woensdag een premie betaald van 250 euro. Die bonus was eerder afgesproken met de bonden. Wij zijn die afspraak strikt nagekomen. Daags nadien brak de staking uit en nu leggen de bonden voorstellen voor nieuwe premies op tafel. Dat hadden ze een week eerder moeten aankaarten.'

Aviapartner wil verder gaan dan de dertig vaste contracten die zijn voorgesteld tijdens de onderhandelingen. 'Voor 78 interimkrachten wacht een tijdelijk contract voor zes maanden. Enige voorwaarde is dat ze al twee maanden bij ons werken.'

De bagageafhandelaar telt in Zaventem 880 medewerkers, van wie driekwart met een vast contract. 'Ons personeel wordt goed betaald. Alvast een stuk beter dan bij concurrent Swissport. Het gemiddelde maandloon is 2.200 euro netto. Voor gespecialiseerd personeel loopt dat op tot 3.000 euro. Daar moeten ze hard voor werken, ook in regen en sneeuw. Het is een moelijke job met veel stress, dat beseffen we maar al te goed.'

TUI fly wijkt opnieuw uit

Door de staking zal luchtvaartmaatschappij TUI fly maandag twee vluchten afleiden naar de luchthaven van Charleroi en één naar Amsterdam (Nederland). TUI fly voert ook negen vluchten uit vanuit Brussels Airport waarvoor het zelf personeel voorziet om bagage te laden en lossen. Dat meldt de maatschappij zondagavond in een persbericht.

Voor de afgeleide vluchten worden voor de getroffen reizigers en zij die terugkeren bussen geregeld tussen Brussel en Charleroi en Amsterdam. Touroperator TUI en TUI fly zetten extra personeel in om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en de reizigers én hun bagage zo snel mogelijk naar hun bestemming te brengen. De betrokken reizigers worden momenteel gecontacteerd en geïnformeerd, aldus de mededeling.