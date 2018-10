Experts: 'Brussels Airport heeft derde bagageafhandelaar nodig'

Bij Aviapartner wordt maandag al voor de vijfde dag op rij gestaakt. Ook in het verleden was er al sociale onrust, bij beide afhandelaars. 'Er is maar één manier om deze toestand te veranderen: door een derde speler naar Zaventem te brengen', zegt transporteconoom Eddy Van de Voorde (UAntwerpen) in de krant. 'Die kan voor rust op de markt zorgen en stakingen ontmoedigen, omdat er meer alternatieven zijn.'

De afhandeling op de luchthaven is licentiegebonden. Dat lijkt marktbeschermend, maar in de praktijk concurreren de bedrijven elkaar de dieperik in, met alsmaar dalende contractprijzen. Aviapartner torst 50 miljoen euro schulden. Luchtvaartspecialist Luk De Wilde meent dat de overheid beter kan ingrijpen. Maar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verwijst naar de huidige wetgeving die bepaalt dat er pas een bagageafhandelaar bij kan komen als de luchthaven twee keer 24 miljoen reizigers per jaar haalt.

Vorig jaar werd die kaap voor het eerst gerond. De Wilde ziet ook een verantwoordelijkheid bij de uitbater van de luchthaven, Brussels Airport Company (BAC). 'Die maakt 70 miljoen euro winst. Er wordt zwaar geïnvesteerd om de luchthaven zo aangenaam mogelijk te maken: het is een groot shoppingcentrum. Maar van wat er achter de schermen gebeurt, trekt men zich amper iets aan.'