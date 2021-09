Met een sport- en cultuurcheque haalt u uw werknemers uit hun luie stoel. Zo bevordert u hun welzijn, en dat leidt dan weer tot betere prestaties op de werkvloer.

Werknemers met een actieve levensstijl zijn gelukkiger en productiever dan hun passieve collega's. Daarom is de sport- en cultuurcheque het overwegen waard als extralegaal voordeel voor uw medewerkers. Zij kunnen die besteden in een ruim netwerk van onder meer sportclubs, muziek- en kunstacademies, theaters, festivals, concertzalen, musea, bioscopen, dierentuinen en pretparken. Als werkgever versterkt u zo het welzijn van uw personeel, steekt u de hard getroffen sport- en cultuursector een hart onder de riem én krikt u het imago van uw bedrijf op.

Sport- en cultuurcheques kunt u bestellen bij Edenred, Sodexo en Monizze. Dat zijn ook de drie officiële uitgevers van de maaltijd- en ecocheques in ons land, en van de cadeaucheques. Tegenwoordig zijn al die cheques nog enkel in digitale vorm beschikbaar. Via een onlineplatform, een mobiele app of een elektronische kaart krijgen alle betrokken partijen toegang tot het systeem.

Tot 100 euro per jaar

"U mag als werkgever jaarlijks maximaal 100 euro per medewerker besteden aan een sport- en cultuurcheque", weet Veerle Michiels, juridisch adviseur bij de hr-dienstverlener SD Worx. "Het bedrag ligt vast per werknemerscategorie of voor alle medewerkers, en wordt officieel bekrachtigd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op sectoraal of bedrijfsniveau, of in een individuele overeenkomst."

"De cheque wordt op naam van de werknemer uitgegeven, mag niet worden toegekend als vervanging van loon of een ander voordeel, en is nooit inwisselbaar voor contant geld. Hij mag wel gecombineerd worden met andere extralegale voordelen zoals maaltijd-, eco- en cadeaucheques."

Een sport- en cultuurcheque blijft in principe geldig gedurende vijftien maanden: van 1 juli van het jaar van uitgifte tot 30 september van het daaropvolgende jaar. Waar hij aanvaard wordt, hangt af van de overeenkomsten die de uitgever heeft gesloten met de culturele operatoren en sportverenigingen. Het mogen enkel spelers zijn die door de bevoegde overheid erkend, goedgekeurd of gesubsidieerd zijn. Op de websites van Edenred, Sodexo en Monizze vindt u de details.

Vrij van RSZ en belastingen

Met een sport- en cultuurcheque stimuleert u niet alleen de beweeglijkheid van uw medewerkers. Het extralegale voordeel verhoogt ook hun koopkracht, zelfs meer dan wanneer u een loonsverhoging met hetzelfde bedrag zou toekennen. Veerle Michiels: "Dat komt doordat de cheque niet als loon beschouwd wordt, en vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen en van belastingen voor alle partijen. Voor de werkgever zijn ze evenwel geen aftrekbare beroepskosten."

Wat betekent dat? "Een eenmalige premie van 100 euro bruto kost de werkgever 127 euro, terwijl de werknemer daar slechts netto 52 euro van overhoudt", illustreert Veerle Michiels. "Zet u hetzelfde bedrag om in een sport- en cultuurcheque, dan betaalt de werkgever 100 euro en kan de medewerker dat bedrag integraal besteden."

