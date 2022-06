Bij de spoorwegen verdwijnen tegen 2032 2000 banen. Personeel dat vertrekt of met pen­sioen gaat, wordt niet vervangen.

Dat schrijft De Tijd.

In de nieuwe beheersovereenkomsten die op tafel liggen staat dat Infrabel tegen 2032 wil afslanken naar naar 9216 werk­nemers, 900 minder dan vandaag. Bij de NMBS worden 1771 jobs in het management en bij de ondersteunende diensten geschrapt tegen 2032. De 666 aanwervingen van treinbestuurders en begeleiders om aan hogere volumes te voldoen brengen het nettoverlies van jobs bij de NMBS op 1105 banen.

De redenering voor de afvloeiingen bij beide bedrijven is vergelijkbaar. Door investeringen in infrastructuur is minder onderhoud nodig. Een nieuwe wissel heeft volgens de Infrabel-top minder onderhoud nodig dan een oude. Ook nieuwe treintoestellen vergen minder duur onderhoud bij de NMBS.

Het gaat om natuurlijke afvloeiingen: personeel dat vertrekt of met pensioen gaat wordt niet vervangen.

De vakbonden zijn niet te spreken over de plannen. Volgens de socialistische spoorbond is er een tekort van 2100 mensen om de treinen op tijd te laten rijden. 'Midden- en seniormanagers vertegenwoordigden in 2007 slechts 5,2 procent van het personeels­bestand, tegenover 15,6 procent in 2022', zegt voorzitter Pierre Lejeune.

