Bij Siliconenproducent Soudal in Turnhout zijn de bouwwerken gestart van een nieuwe, volautomatische fabriek voor lijmen en mastieken. De nieuwe productievestiging zal de productiecapaciteit van de site verdubbelen en voor extra tewerkstelling zorgen.

De fabriek Plant 5 wordt gebouwd op een bijna 5 hectare groot terrein aan de Everdongenlaan in Turnhout, vlakbij de internationale hoofdzetel van Soudal. De 20.000 vierkante meter grote vestiging wordt volgens Soudal een ultramoderne en volautomatische productiesite, waar grote hoeveelheden mastieken gemengd en afgevuld worden.

Volgens managing director Dirk Coorevits is Plant 5 de belangrijkste investering van Soudal, dat momenteel in 12 van de 23 productievestigingen bouwprojecten heeft lopen. 'De doorgedreven automatisering betekent nog minder afval en minder energieverbruik. We maken al decennia lang milieuvriendelijke systemen, en willen onze groene filosofie ook verder doortrekken naar onze infrastructuur. Plant 5 zal met een BREEAM 'outstanding' score als voorbeeld dienen voor de ongetwijfeld nog tal van andere fabrieken die Soudal in de toekomst wereldwijd zal bouwen.'

De nieuwe fabriek moet in 2023 operationeel zijn en zal de productiecapaciteit aan de Everdongenlaan verdubbelen. De investering bedraagt 40 miljoen euro en zal op termijn goed zijn voor meer dan honderd nieuwe jobs, kondigde Soudal eerder al aan.

In de Turnhoutse vestigingen van het bedrijf werken momenteel in totaal meer dan 1.100 mensen.

