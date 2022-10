Het Belgische chemieconcern Solvay verwacht over heel 2022 een winstgroei van 28 procent, zo maakte het bedrijf maandag voor beurs bekend. Dat is een pak meer dan de eerder vooropgestelde 14 à 18 procent stijging.

De hogere prognoses komen er na een recordkwartaal in de zomermaanden, zo blijkt uit voorlopige en niet-geauditeerde cijfers. De omzet zou in het derde kwartaal rond de 3,6 miljard euro uitkomen en de brutowinst (ebitda) rond de 900 miljoen, zo luidt het maandagochtend. 'Dat is significant meer dan verwacht'. Voor definitieve resultaten is het wachten tot 3 november.