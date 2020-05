Op maandag 11 mei mogen de winkels weer open. De vastgoedadviseur Cushman & Wakefield peilde bij de Belgische consumenten naar hun verwachtingen over de grote heropening.

De Nationale Veiligheidsraad is beducht voor een stormloop bij de heropening van de winkels. Maar uit de enquête van Cushman & Wakefield blijkt dat het enthousiasme om opnieuw te mogen winkelen niet algemeen gedeeld wordt: van de 2200 mensen die tussen 23 en 26 april werden ondervraagd, kijkt 60 procent ernaar uit weer in fysieke winkels te mogen shoppen.

Cushman & Wakefield peilde ook naar de veiligheidsmaatregelen die volgens de consumenten wenselijk zijn. Een permanente en zichtbare reiniging van gemeenschappelijke ruimtes en handelsruimtes staat op de eerste plaats. 85 procent van de respondenten geeft aan dat belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Op de tweede plaats staat het ter beschikking stellen van hydroalcoholische gel. Vier op de vijf respondenten bestempelt dat als belangrijk tot heel belangrijk. De beperking van het aantal personen in de winkels of in de shoppingcentra volgt op de derde plaats. Maatregelen zoals de beperking van de tijd om aankopen te voltooien, het meten van de lichaamstemperatuur of eenrichtingsverkeer worden als minder belangrijk beschouwd.

Lokaal

Uit het onderzoek blijkt ook dat een grote meerderheid van de respondenten voortaan vaker zijn aankopen zal doen in buurtwinkels en lokale handelszaken, 'uit solidariteit en om de lokale economie aan te zwengelen'. Ongeveer een kwart van de respondenten geeft te kennen in de toekomst wellicht meer online te shoppen.

Gevraagd naar hun toekomstig bestedingsgedrag geven de respondenten aan dat hun budget voor vrijetijdsaankopen (vooral doe-het-zelf, tuinieren, cultuur en sport) het meest zal toenemen in de komende maanden. Anderzijds verwachten ze evenveel of lichtjes minder te zullen spenderen in sectoren zoals elektro, telecom of mode (textiel, schoenen).

