De Franse multinational Schneider Electric surft op de megatrends rond energiemanagement, digitalisering en duurzaamheid. Het beursgenoteerde miljardenbedrijf is begin dit jaar uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijf ter wereld. Maar ecologie en economie moeten wel hand in hand gaan, zegt David Orgaz D'Hollander, de CEO van Schneider Electric België.

De Canadese onderzoeksorganisatie Corporate Knights riep de Franse multinational Schneider Electric begin dit jaar uit tot het meest duurzame bedrijf ter wereld. In de top van de lijst staan ondernemingen zoals het Deense Ørsted, onder meer actief in offshore wind, het Finse energiebedrijf Neste en de Banco do Brasil. Voor de rangschikking vergelijkt Corporate Knights meer dan 8000 bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar aan de hand van zo'n twintig kwantitatieve prestatie-indicatoren zoals milieu, grondstoffen, personeelsbeleid en financieel management. In de lijst is geen enkel Belgisch bedrijf terug te vinden.

Schneider Electric is bekend om zijn uitgebreide gamma elektriciteitsproducten voor de residentiële en de bedrijvenmarkt, zoals schakelcomponenten voor midden- en laagspanning. De technologiegroep is ook actief in datacenters, hernieuwbare energie, gebouwenbeheer, automatisering en software. In het coronajaar 2020 boekte Schneider met wereldwijd 135.000 werknemers een omzet van 25,2 miljard euro, een organische krimp van 5 procent. Ongeveer 70 procent van de omzet komt nu al uit duurzame oplossingen, de doelstelling ligt tegen 2025 op 80 procent. Het bedrijf heeft zo'n tien duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd die binnen de vijf jaar moeten worden gehaald. "Een van de beste vectoren om de energievraag te vergroenen, is elektriciteit. Voor een bedrijf als Schneider is dat een kans. Energie-efficiëntie is een belangrijk thema. Als je geen sensoren en meters hebt, weet je niet hoeveel je verbruikt. Dat is de basis", zegt David Orgaz D'Hollander (48), de CEO van Schneider Electric België. De ingenieur werkt sinds 2007 voor de Franse groep. Hij was voor Schneider jarenlang actief in China en Singapore, en leidt sinds oktober 2019 de Belgische vestigingen van de groep. Schneider België, met hoofdkantoor in Ukkel, heeft 550 mensen in dienst. De groep heeft in Brussel ook een fabriek voor laagspanningscomponenten met een honderdtal medewerkers. Sinds dit jaar is Orgaz D'Hollander ook verantwoordelijk voor de Nederlandse tak van het bedrijf. Hij moest meteen aan de bak om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen. "We zijn nooit volledig dicht geweest, maar we hebben de crisis wel gevoeld. Door onze brede activiteiten zal de impact nog wel meevallen. Wij werken aan energiesystemen en digitalisering, dat zijn essentiële activiteiten. Denk maar aan het onderhoud van elektrische installaties in ziekenhuizen." De Belgische activiteiten zullen in 2020 de algemene krimp van de Belgische economie volgen, een daling van 6 à 7 procent. Om de coronacrisis op te vangen deed Schneider België in het tweede kwartaal van 2020 een beroep op tijdelijke werkloosheid. "Onze mensen waren twee dagen per week tijdelijk werkloos. Dat is een delicate oefening. Als we het niet doen, brengen we het bedrijf en de werkgelegenheid van onze mensen in gevaar. Als we het te lang doen, missen we het herstel. Eind juni was iedereen weer voltijds aan het werk", duidt David Orgaz D'Hollander. De CEO verwacht dit jaar een krachtig herstel en hij rekent op een snelle vaccinatie om de economie weer aan te zwengelen. Hij kijkt vooral uit naar de uitwerking van de relanceplannen. "De overheden moeten snel actie ondernemen om die plannen te activeren. Dit is een complex land, in een crisis ben je daar niet echt mee gediend. In de eerste golf is er heel emotioneel gereageerd, de rationaliteit was vaak zoek. Tijdens de tweede golf hielden onze segmenten beter stand. Ik denk dat we nu klaar zijn voor een mooie groei. Er zit heel veel in de koelkast, investeringen zijn uitgesteld en er is veel tactisch bespaard om de bedrijven financieel gezond te houden. Veel projecten moeten nu gebeuren, we zijn er klaar voor", zegt Orgaz D'Hollander. Hij neemt nota van de beslissing van de federale regering om werk te maken van de kernuitstap tegen 2025 en meer in te zetten op hernieuwbare energie. "Er moet nu snelheid worden gemaakt. In offshore wind heeft ons land al mooie dingen gedaan, daar is nog potentieel. Veel alternatieve technologieën zijn rijper geworden. De vraag is of het allemaal op tijd kan worden gerealiseerd. Dat wordt moeilijk." Schneider ziet veel potentieel in de klimaatambitie van Europa. Het bedrijf helpt klanten energie te besparen en over te schakelen op hernieuwbare energie. "Onze aandacht voor duurzaamheid is geen modegril, we zijn er al vijftien jaar mee bezig. In het begin waren we de vreemde eend in de bijt, maar nu zitten we in het centrum van de problematiek. We passen het ook in ons bedrijf toe. We leggen de lat heel hoog. Schneider Electric wil koolstofneutraliteit in de eigen bedrijfsprocessen bereiken tegen 2025, met CO2-compensatie waar dat noodzakelijk is, en nuluitstoot tegen 2030, zonder compensatie. Tegen 2030 is onze bedrijfsvloot, goed voor 14.000 voertuigen wereldwijd, elektrisch", voorspelt David Orgaz D'Hollander. Voor België gaat het om 250 voertuigen. Vandaag rijdt zo'n 10 procent van de vloot al emissieloos. Ook de renovatie van de hoofdzetel in Ukkel staat op de agenda. "Als we ooit onze klimaatdoelstellingen willen halen in België, zullen we een serieuze inspanning moeten doen om de gebouwen energieneutraal te maken. Nu lopen we achterop. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van alle uitstoot", weet Orgaz D'Hollander. Het karaktervolle hoofdkantoor van Schneider Electric in Brussel is meer dan honderd jaar oud. "We zullen het niet compleet energieneutraal kunnen maken, maar we zullen op de goede weg zijn. Ecologie en economie moeten hand in hand gaan, anders zijn zulke projecten niet duurzaam. Investeringen moeten economisch zinvol zijn. Dat gaat stap voor stap", duidt Orgaz D'Hollander. Door de coronacrisis ziet hij kantoren evolueren naar plaatsen om samen te werken, nog meer dan vroeger. "Ik ben er zeker van dat we niet meer terugkeren naar de oude manier van werken. We hebben heel veel geleerd tijdens deze crisis. Thuiswerken biedt voordelen, maar we hebben ook ervaren dat het niet de perfecte oplossing is. Ik geloof in het hybride model, mensen zullen structureel deeltijds thuiswerken. Je mag de energie die je krijgt van fysieke interactie niet onderschatten."