Saskia Van Uffelen (CEO Ericsson Belux): 'Je moet je mensen trots maken'

Drie vragen aan Saskia Van Uffelen

Hoe reageert u op de berichten van Bloomberg over geheime chips in servers uit China?

SASKIA VAN UFFELEN. "Het verrast mij dat men daarover verrast is. Er gaat te weinig aandacht naar hoe we in deze geconnecteerde wereld zullen werken. De toekomst van onze operatoren zit in de zakelijke markt, op terreinen zoals slimme steden, gezondheidsmonitoring, gevarenpreventie door een betere analyse van camerabeelden, enzovoort. De gegevens die daarin omgaan, hebben een grote waarde. Je moet vertrouwen hebben in wat met die informatie gebeurt. We moeten dringend een veilige omgeving bouwen."

U noemt de volgende generatie mobiele communicatie, 5G, een kans voor ons land.

VAN UFFELEN. "Het is nog geen gewonnen spel. 5G is een verandering van zakendoen. Dat staat nog niet in ieders agenda. Veel industrieën werken nog met oude modellen. We zijn heel weinig bezig met de dingen die we morgen zullen doen en gisteren niet deden: digitale disruptie. Ik zie een andere manier van samenwerken komen. Eind vorig jaar hebben we daarom op de Corda Campus in Hasselt de eerste 5G-installatie in Europa gebouwd, een proeftuin om nieuwe businessmodellen te maken."

Volgend jaar zijn er weer licentieveilingen. In Italië betaalden de operatoren 6,5 miljard euro aan de staat.

VAN UFFELEN. "Het is kortzichtig de veiling van frequenties te gebruiken om financiële gaten dicht te rijden. De operatoren hebben beperkte financiële middelen. Als zij te veel geld aan licenties uitgeven, zullen ze dat op ons verhalen.

"Misschien moeten de regulatoren accepteren dat de concurrentie niet uit de telecom komt. Als wij een basisstation en een camera inbouwen in de straatverlichting, dan kan een beveiligingsbedrijf hier morgen de telecom doen."

Wat doet het bedrijf?

In België bouwt en beheert Ericsson de radio-infrastructuur van de mobiele netwerken van Telenet en Orange. "Dat soort werk wordt onderschat. Als een kabel breekt of een mast beweegt, moet je er staan, altijd. We zorgen ook voor de extra mobiele communicatie op grote evenementen." Ericsson neemt desgevraagd ook de administratie voor de antennesites voor zijn rekening, met inbegrip van de bouwvergunningen en onderhandelingen met locatie-eigenaren. Bij pieken huurt Ericsson daarvoor ook externen in.

Vandaar de keuze

Met twee grote klanten heeft een manager weinig speelruimte, zeker als het moederbedrijf hogere marges zoekt. In 2015 en 2016 investeerde Orange respectievelijk 10 en 13 procent minder. De omzet van Ericsson België kromp navenant. Toch slaagt Saskia Van Uffelen erin de sociale vrede te bewaren. Zij predikt zelfsturing, flexibiliteit en continue vorming. Bovenal zet Van Uffelen met haar publieke rol als Belgische Digital Champion, medeoprichter van BeCentral en promotor van buitenschoolse digitale opleidingen Ericsson op de kaart in België. "Je moet je mensen trots maken op het bedrijf waarvoor ze werken."

Het markantste feit van het afgelopen jaar

In 2016-2017 won Ericsson ook het beheer van het mobiele netwerk van Telenet. "We hebben de continuïteit van die business gewaarborgd en de integratie van ongeveer 100 personeelsleden van Tech Mahindra en van hun backoffice in India op een menselijke manier gedaan. Daar ben ik trots op."

De belangrijkste uitdaging

"Je moet een goede combinatie hebben tussen diensten en producten, en tussen klanten. Nu zijn we een dienstenorganisatie. Dat is uit balans", zegt Van Uffelen. 5G biedt Ericsson een gouden kans opnieuw producten te verkopen aan operatoren. De volgende generatie mobiele telefonie vergt nieuwe infrastructuur en een nieuwe netwerkarchitectuur. "Een totale swap. Dat zal geen gemakkelijk gevecht zijn, omdat de financieel-commerciële modellen van Aziaten net iets anders liggen."