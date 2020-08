Relotrust ontwikkelde een platform voor bedrijven die werknemers naar het buitenland sturen. Door de coronapandemie vielen die verhuizingen helemaal stil. Het leverde CEO Sara Javadzadeh slapeloze nachten op. "Ik heb mijn sales gewoon moeten stopzetten."

Grote bedrijven die personeelsleden naar het buitenland sturen, moeten hun werknemers heel wat informatie geven, over hun uitgaves rapporteren, juridische zaken regelen, enzovoort. Ze gebruiken daarvoor dienstverleners. Sara Javadzadeh werkte twaalf jaar voor de consultant Deloitte op de juridische en fiscale zaken die daarmee gepaard gaan, en richtte in augustus 2019 haar eigen bedrijf op, Relotrust. Het eerste deel van de bedrijfsnaam verwijst naar de Engelse term relocation ofwel verhuizen voor het werk.

"Wij richten ons tot bedrijven, niet tot individuen die voor het werk naar het buitenland gaan", zegt de CEO van Relotrust. "De coronapandemie heeft een heel grote impact op ons gehad. Mensen konden niet meer reizen. Ook de impact bij de consulaten was direct. Er wáren geen relocations meer. Mijn hele idee voor een start-up rond business relocation kreeg een klap. Mijn salescyclus lag lam. Ik heb mijn sales gewoon moeten stopzetten. We waren al met zes mensen en we groeiden. Naast enkele stagiairs had ik twee mensen via de VDAB. Zij mochten niet van thuis uit werken. Die waren we kwijt. Jammer, want ze deden het prima."

De twijfel sloeg toe bij de in België wonende Nederlandse. "Je vraagt je af of het wel juist was je bedrijf te beginnen", zegt Javadzadeh. "Ik heb slapeloze nachten gehad van de onzekerheid over de financiering, want je lasten blijven gewoon doorlopen. Ik deed nog een deel consulting, waardoor mijn bedrijf stabiel bleef. Ik heb van eigen middelen geleefd en heb het van in het begin van mijn bedrijf voorzichtig aangepakt. Ik ben 39 en geen broekie van 18", zegt Javadzadeh.

Gezondheid

Javadzadeh was zeker niet de enige ondernemer voor wie de coronapandemie niet alleen een klap voor het bedrijf was, maar ook een gesel voor de gezondheid. Uit een recente enquête van de accelerator Start it@KBC en de hr-dienstenleverancier Mensura blijkt dat een kwart van de gecontacteerde oprichters meer fysieke of mentale klachten hebben. De helft rapporteert meerdere nachten per maand met slaapproblemen, een kwart heeft na de werkdag geen fut meer en bijna een vijfde van de ondernemers begint een werkdag met lege batterijen. 17 procent van de ondernemers in het netwerk van Start it@KBC zegt geregeld last te hebben van hartkloppingen of pijn op de borst. Bijna dubbel zoveel ondernemers klagen over maag- en darmproblemen.

"Het is goed dat Start it@KBC het probleem benoemt", zegt Sara Javadzadeh. "Het is heel goed te weten dat je er niet alleen voor staat. Het leven in een start-up is echt geen rozengeur en maneschijn. Ik heb twee kleine kinderen en mijn man is ook zelfstandige. Ik kan je zeggen dat we geen gewone vakantie hadden." Start it@KBC richtte vorig jaar al een Wellbeing academy op. Ondernemers krijgen er cursussen en advies over beter slapen, mediteren en gezondheidsproblemen.

Ondertussen gaat het weer de goede kant op met Relotrust. "De relocations zijn weer op gang gekomen, maar in welke mate verschilt per sector. In de farmasector zijn ze het nooit helemaal stilgevallen, terwijl de hotelsector natuurlijk een grote klap kreeg. Het was een moeilijke periode, maar ik bleef positief. Ik ben gaan kijken wat de markt deed, hoe ik mijn businessmodel kon bijsturen voor de periode na corona", zegt Sara Javahzadeh. "Misschien zullen bedrijven in de toekomst minder werknemers naar het buitenland sturen, maar de technologie zal belangrijker worden. Met mijn platform kan ik bedrijven helpen hun relocations efficiënter aan te pakken. Heel wat informatie zal voortaan via video meegedeeld worden. Door een videozone te creëren voor bedrijven kan ik daarop inspelen."

