Het Franse farmabedrijf Sanofi gaat coronavaccinproducenten Pfizer en BioNTech helpen bij de productie van hun coronavaccin. Sanofi zal tegen eind dit jaar meer dan honderd miljoen dosissen in flacons gieten die bestemd zijn voor Europa.

Dat heeft Paul Hudson, de algemeen directeur van het Franse labo, dinsdag gezegd in een interview met Le Figaro.

Sanofi werkt zelf ook aan twee vaccins tegen het coronavirus, maar zijn hoofdproject heeft vertraging opgelopen en zou niet voor het einde van dit jaar op de markt geraken. In afwachting zal het bedrijf dus zijn productielijnen ter beschikking stellen voor de opschaling van de fabricatie van reeds bestaande vaccins.

Sanofi zal vanaf juli flacons vullen met het coronavaccin van Pfizer en BioNTech in zijn fabriek in Frankfurt. Die site bevindt zich in de buurt van de zetel van BioNTech. "Onze ploegen werken samen om alles onder goede omstandigheden te kunnen doen, want het gaat om een veel complexere situatie dan het lijkt", aldus Hudson. "De flacons moeten gevuld worden in een steriele omgeving en aan zeer lage temperatuur. We gaan dit doen op zeer grote schaal, waardoor de leveringen versneld kunnen worden. We zouden tegen het einde van het jaar meer dan 100 miljoen dosissen moeten kunnen leveren bestemd voor de Europese Unie."

