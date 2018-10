Ryanair: 'Geen vergoeding verschuldigd aan reizigers die getroffen werden door staking'

"Er hoeft geen enkele compensatie, voorzien door de Europese verordening 261, betaald te worden aan reizigers wier vluchten geannuleerd werden door een interne staking, omdat die stakingen buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij plaatsvonden", meldt Ryanair donderdag.

Het bedrijf voegt eraan tot de Europese wetgeving volledig na te leven, door getroffen klanten terugbetaald te hebben en hen bijgestaan te hebben met accommodatie, maaltijden en herboekingen.

"Omdat de annuleringen buiten de wil van Ryanair plaatsvonden, is een compensatie EU261 niet verschuldigd, zoals een beslissing van de rechtbank van Barcelona bevestigt", aldus Ryanair.

Test Aankoop niet onder de indruk

Consumentenorganisatie Test Aankoop, die getroffen passagiers opgeroepen heeft om zich kenbaar te maken, is niet ongerust over de beslissing van de rechtbank in Barcelona. "Onze actie is gesteund op de volledige Europese jurisprudentie", aldus woordvoerder Jean-Philippe Ducart.

"De annuleringen van vluchten zijn het gevolg van een staking van het personeel van de maatschappij. Het gaat dus niet om overmacht. De FOD Mobiliteit heeft bovendien bevestigd dat de getroffen reizigers recht hebben op een compensatie", aldus Ducart.

Ryanair kreeg de voorbije maanden in Europa te maken met drie stakingen. De laatste dateert van 28 september, toen het boordpersoneel in vijf landen het werk neergelegd. Dat gebeurde in België, Italië, Nederland, Spanje en Portugal. Piloten uit België, Nederland en Duitsland sloten zich aan bij de actie va het boordpersoneel.