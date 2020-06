De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS kan rekenen op 12 miljard kronen (1,14 miljard euro) extra kapitaal. Het geld is afkomstig van de belangrijkste aandeelhouders, onder wie de Deense en de Zweedse regering.

Denemarken en Zweden zullen via de kapitaalverhoging ook hun belang in SAS verhogen. Van de huidige circa 15 procent gaan beide landen naar ongeveer een vijfde elk. Ook de op twee na grootste aandeelhouder, de "Knut and Alice Wallenberg Foundation", zou de kapitaalverhoging steunen. De Europese Commissie moet het plan nog goedkeuren.

De luchtvaartmaatschappij kreeg eerder al een bijkomende lening van 500 miljoen kronen van de Noorse regering. SAS heeft voorts plannen om de kosten te verlagen met 4 miljard kronen. Daarbij staan 5.000 banen op de tocht, ongeveer de helft van het personeelsbestand, zo was eerder al aangekondigd.

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij is een van de vele maatschappijen die de vraag zagen kelderen wegens het coronavirus. Ze verwacht dat de vraag naar vliegreizen pas in 2022 weer op het niveau van voor de COVID-19-crisis zal liggen.

