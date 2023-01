Rika Coppens, de CEO van de House of HR, werd verkozen tot Trends Manager van het Jaar 2022. Ze is de 38e laureaat van het referendum en volgt in de erelijst Chris Peeters, de CEO van Elia, op. Coppens, die voor de tweede keer was genomineerd, werd verkozen door een onafhankelijke jury en de lezers van Trends.

Rika Coppens (49) studeerde voor handelsingenieur (KU Leuven) en ging aanvankelijk aan de slag bij PriceWaterhouseCoopers als auditmanager. Daarna volgde een carrière als CFO bij verschillende bedrijven.

Via oprichtster Conny Vandendriessche kwam Coppens bij human resources-dienstverlener House of HR terecht. Ze zetelde sinds 2016 in de raad van bestuur van House of HR en kreeg de vraag om het bedrijf te leiden en er tegelijk de uitzendpoot Accent bij te nemen.

'Geen betere job in de wereld dan mensen een baan te geven'

Als CEO profileert Coppens zich naar buiten met een positief verhaal rond werk en loopbaan. "Er is geen betere job in de wereld dan mensen een baan te geven," zegt ze in Trends, "Ik kan me niet inbeelden dat er iemand is waarvoor we bij House of HR geen baan kunnen vinden. Ik ben missionaris van werk. Via werk kunnen mensen integreren in de maatschappij, het zorgt voor welvaart maar ook welzijn voor het gezin."

House of HR (omzet in 2021 goed 2 miljoen euro) werd onder Coppens een Europese topspeler. Sinds 2017 groeit House of HR organisch met 8 procent per jaar. Dat is tot vijf procent meer dan andere vergelijkbare spelers.

De andere genomineerden voor Trends Manager van het Jaar waren Bart Van Malderen (Drylock Technologies), Gert Bervoets (H. Essers), Pieter Janssens (iO) en Luc Vandenbulcke (Deme).

Diane Govaerts, CEO van het transportbedrijf Ziegler, werd woensdag bekroond tot de Franstalige Trends Manager de l'Année.

