Rika Coppens is verkozen omdat ze een steengoede manager is, die schitterende resultaten behaalt in een sector met een groot maatschappelijk belang.

Proficiat, Rika Coppens. Proficiat, House of HR. Of beter: proficiat, Happy Rebels. Want zo gaan de medewerkers van het grootste hr-bedrijf van België graag door het leven.

Het was een subliem lijstje genomineerden waaruit Rika Coppens is verkozen tot 38ste Trends Manager van het Jaar. Dat gebeurde met een grote eensgezindheid. U weet dat de Trends-lezers, de ex-laureaten en studenten van de belangrijkste economische en managementscholen van Vlaanderen zich elk jaar over vijf nominaties mogen uitspreken. En dat een externe jury van topfiguren uit de bedrijfs- en de academische wereld, in het gezelschap van ondergetekende, de finale knoop doorhakt. Veel twijfel was er niet. De laureate geniet brede steun.

Rika Coppens is meer dan vijf jaar CEO van House of HR, gespecialiseerd in rekrutering, hr-dienstverlening en uitzendwerk. Dat levert een ijzersterk bedrijfsverhaal op. House of HR focust vooral op maatwerk. Het groeit sneller dan zowat alle concurrenten en doet dat met uitstekende bedrijfsresultaten, stevige organische groei en gerichte overnames. Maar liefst zestien waren er dat in 2022. House of HR herbergt nu een vijftigtal, vaak sterk gespecialiseerde merken met een uitstekende reputatie in de deelmarkten waarop ze actief zijn. De afkoeling van de Europese economie kan de resultaten de komende tijd natuurlijk wat beïnvloeden. Rekruteerders zijn nu eenmaal afhankelijk van de arbeidsmarkt. Maar op lange termijn verandert dat niets. Leest u het portret in deze Trends er maar op na en blijf ook even stilstaan bij de cijfers. House of HR staat als een huis.

Waarom Rika Coppens Manager van het Jaar werd.

Mooie bedrijfsresultaten en een uitgekiende strategie zijn een must om Trends Manager van het Jaar te kunnen worden. Maar een uitstekende managementstijl is dat ook. Rond het peoplemanagement van Rika Coppens kun je moeilijk heen. 'Happy Rebels' is een geuzennaam en illustreert een dynamische, optimistische bedrijfscultuur die draait op autonomie, ondernemerszin en het vieren van succes. Die aandacht voor peoplemanagement mag u gerust een hoeksteen van Rika Coppens' bedrijfsstrategie noemen. De filmpjes van het hippe personeelsfeestje, The House of Happy Rebels Festival vorig jaar in Eindhoven, zijn overal rondgegaan. Maar met één feest bouw je nog geen bedrijfscultuur. Sterke mensen, die zich goed in hun vel voelen, dragen een organisatie elke dag. Dat vertellen de consulenten van House of HR ongetwijfeld ook aan hun klanten. Maar doe het hen maar eens na, in de wetenschap dat ze voortdurend overnames doen en dus nieuwe bedrijven, mensen en gewoontes binnenhalen.

Ten slotte nog één ding. Ik had deze laudatio kunnen beginnen met de vaststelling dat Rika Coppens een vrouw is en dat we daar heel erg blij mee zijn. Veel vrouwen telt de erelijst van de Trends Manager van het Jaar nog niet. En gelukkig zijn we er in dit land van overtuigd dat meer vrouwen aan de top alleen maar goed is voor onze bedrijven, onze economie en onze samenleving tout court. Natuurlijk zijn we blij. Dankzij deze erkenning kan Rika Coppens meer dan ooit een rolmodel zijn, mocht ze dat willen. Tegelijk mag dit soort bedenkingen nooit afbreuk doen aan haar oververdiende bekroning. Rika Coppens is verkozen omdat ze een steengoede manager is, die schitterende resultaten behaalt in een sector met een groot maatschappelijk belang. "House of HR is keigoed in business en keigoed in mensen", zei ik op Kanaal Z bij de voorstelling van de genomineerden. Wie dat schoentje past - man of vrouw - verdient een plaats op onze erelijst.

Terwijl ik dit schrijf, weten de nieuwe Trends Manager van het Jaar en haar Happy Rebels nog niet wat hen te wachten staat. Benieuwd naar hun feestje!

