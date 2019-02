Retailexpert Els Breugelmans over de promotiestrategie van Albert Heijn: 'Een berekend risico'

Promoties van twee kopen en één gratis zijn in België en in de buurlanden dagelijkse kost bij retailers. Maar de kortingen van Albert Heijn niet.

ELS BREUGELMANS. "Dat klopt. Daarom is het moeilijk in te schatten wat het effect zal zijn. Bij de klassieke promoties zien we dat consumenten een voorraad inslaan en dat de verkoop van die producten na zo'n actie vaak een grote dip kent. Eigenlijk gaat deze twee-plus-éénpromotie vooral over het prijsimago. De acties kunnen het prijsbewustzijn van de consumenten natuurlijk nog aanwakkeren."

...