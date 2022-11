Reprocoverrecycleert het stevigste plasticafval om innovatieve producten te maken voor wegen, stadsontwikkeling en spoorweg- infrastructuur. Die producten zijn niet alleen gerecycleerd, ze zijn ook recycleerbaar.

Het afval van de een is de schat van de ander. Industriëlen wisten lang geen raad met thermohardende kunststoffen. Ze waren dan ook lang bestemd voor het stort. Vandaag gaat Reprocover ermee aan de slag. In 2020 heeft het bedrijf 200 ton van dat plastic gerecycleerd. Tegen 2021 heeft het zijn productie verdubbeld. Dit jaar recycleerde het 700 ton. "Over twee of drie jaar moeten we 5.000 tot 6.000 ton per jaar kunnen verwerken", zegt Charles Göbbels, managing director van Reprocover. "Ons proces, dat in samenwerking met verschillende onderzoekscentra is ontwikkeld, hebben we gepatenteerd. De bestellingen beginnen binnen te komen."

Er zijn twee grote categorieën van kunststoffen: thermoplasten, zoals pet en pvc, die gemakkelijk recycleerbaar zijn, en thermoharders, die veel moeilijker te recycleren zijn en voorkomen in huishoudelijke apparaten, elektrische meters of dashboards van auto's. Reprocover verzamelt die laatste en reduceert ze tot korrels om er een nieuw materiaal van te maken, Reprocessed Thermoset (RTS), via een verdichtingsproces onder zeer hoge druk. Dat materiaal is uitermate bestand tegen fysieke belasting en tegen hitte, vuur en elektrische ontlading. Het kan ook worden gevormd en in verschillende vormen - zoals rails, tegels en goten - worden gebruikt.

Op maat gemaakt

Dat betekent dat Reprocover afval van bedrijven terugwint en een nieuw leven geeft, hetzij in de vorm van afgewerkte producten die voor hen rechtstreeks bruikbaar zijn, hetzij door hen te helpen de afgedankte materialen rechtstreeks in hun processen op te nemen. "Alles wordt op maat gemaakt, het recept wordt ontwikkeld volgens de wensen van de klant", legt Göbbels uit. "De mechanische eigenschappen van het product zijn afhankelijk van de eisen. We kunnen bijvoorbeeld producten ontwikkelen die op rubber lijken, maar veel harder zijn en veel energie kunnen absorberen, of producten met meer glasvezels, waardoor ze veel sterker zijn." Tot de klanten van Reprocover behoren bedrijven zoals Suez, SNCF, ProRail, Voestalpine en Renewi.

De producten zijn zo ontworpen dat ze, wanneer ze het einde van hun levensduur hebben bereikt, gemakkelijk kunnen worden ingeleverd voor recyclage en herintegratie in nieuwe producten. "Hetzelfde geldt voor gebroken producten en producten met fouten, die worden vermalen en hergebruikt in ons proces", legt de directeur uit. Op deze manier stopt de kringloop nooit.

Energie-autonomie

Het idee is de impact van de recyclageactiviteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Zo leveren 4.000 zonnepanelen 80 procent van het elektriciteitsverbruik van het bedrijf. Om de energie-autonomie te garanderen moet volgend jaar een windturbine worden geïnstalleerd en moeten extra panelen de installatie vervolledigen. Met dezelfde ecologische zorg geeft Reprocover de voorkeur aan korte circuits en bedient het dienstverleners in een straal van 500 kilometer.

