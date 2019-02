Renson, Motus Handling en 4D Trans zijn de Ambassadeurs van de West-Vlaamse Gazellen

Voor het achttiende jaar op rij stelt Trends de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, onder het keurmerk 'Trends Gazellen'. In de voorbije weken publiceerden we de rangschikking voor Brussel, Vlaams-Brabant en Limburg. Deze week zijn we aangekomen in de provincie West-Vlaanderen. Via de links onderaan in dit artikel kunt u de rangschikking raadplegen, en dat voor de drie categorieën: grote, middelgrote en kleine bedrijven.

Dezelfde link geeft u ook meer uitleg over de methodologie van de Trends Gazellen. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1. Concreet berekenen we voor elk bedrijf de groei van de omzet, de cashflow en het personeelsbestand, en herleiden we de uitkomsten tot een score. Die score bepaalt de plaats in de rangschikking. We bekijken de groei over een periode van vijf jaar. Voor de huidige editie van de Trends Gazellen is dat de periode 2013-2017.

Het nummer één in de rangschikking krijgt de eretitel 'Ambassadeur van de Trends Gazellen', maar niet altijd. Een Ambassadeur moet aan bijkomende voorwaarden voldoen, zoals operationele onafhankelijkheid. Ook kan een dochter van een buitenlandse multinational geen Ambassadeur worden.

De Ambassadeurs van West-Vlaanderen: Renson, Motus Handling en 4D Trans

De Ambassadeur in de categorie grote Gazellen is Renson Sunprotection-Screens, een vennootschap van de Renson Group in Waregem. Het bedrijf was ook al Ambassadeur in 2015. Blijkbaar hebben ze in Waregem de succesformule gevonden. Renson Sunprotection-Screens levert zowel zonnewering als producten rond outdoor living, zoals terrasoverkappingen. "In de jongste twee jaar kende de outdoorafdeling een omzetgroei van meer dan 50 procent", zegt Paul Renson, die de vierde generatie van het familiebedrijf vertegenwoordigt. "Outdoor is heel internationaal gericht. Meer dan 75 procent van die omzet realiseren we in het buitenland. We zijn de Europese marktleider in het bovensegment."

Outdoor is hot, maar de wortels van Renson Sunprotection-Screens liggen in de zonnewering. Ook dat segment kent nog altijd een belangrijke groei. "Dat komt omdat we blijven innoveren. Er geldt geen snelheidsbeperking op innovatie", reageert Paul Renson. "Op groepsniveau werkt zowat 10 procent van onze 1200 werknemers aan onderzoek en ontwikkeling. En nog altijd hebben we meer ideeën dan capaciteit om die allemaal uit te werken."

In categorie middelgrote Gazellen gaat de Ambassadeurs-titel naar Motus Handling, een bedrijf dat assemblagelijnen en transportsystemen voor industriële bedrijven produceert. CEO Frank Vandeputte: "Onze klanten zitten vooral in de voedingsindustrie, maar we zijn ook kind aan huis bij bijvoorbeeld Volvo." Het omzetcijfer kreeg vooral in 2017 een boost na de overname van het failliete Soenen. Het Roeselaarse bedrijf produceert zware machines om staalplaten te knippen, te vervormen en te perforeren. "Toen het bedrijf failliet ging, hadden we meteen interesse. Maar we hadden een grote voorwaarde: het volledige technische team moest mee de overstap maken. Zonder hen hadden we de overname nooit gedaan", vertelt Vandeputte. Hij kreeg het bedrijf weer op de rails. "Wij hebben onze eigen bedrijfscultuur bij Soenen binnengebracht en die staat voor no-nonsense, een vlakke structuur en kostenbewustzijn."

De rekrutering van nieuwe mensen vergt heel wat inspanningen. "Grote machinebouwers zoals Vandewiele, LVD en Picanol vissen in dezelfde vijver. Ons nadeel is dat we minder bekend zijn, maar we hebben toch heel wat te bieden aan jonge ingenieurs. In ons bedrijf kunnen ze zich uitleven in zowat alle domeinen: elektriciteit, hydrauliek, mechaniek, pneumatiek, ... We doen dat allemaal. Voor mensen die gepassioneerd zijn door techniek is het hier een echte speeltuin."

Transportbedrijf 4D Trans is Ambassadeur in de categorie kleine Gazellen. In 2011 kocht Wim Boydens een koelwagen en ging hij op zoek naar zijn eerste klanten. Nu telt het bedrijf in Torhout 50 chauffeurs en 39 voertuigen. Van in het begin specialiseerde 4D Trans zich in nationaal en internationaal geconditioneerd transport en expresvervoer (tussen -30 en +30 graden Celsius). "Dat segment vraagt zware investeringen en daarom is de concurrentie er iets minder groot", zegt Boydens. "Als kleine kmo hebben we twee jaar geleden 1 miljoen en vorig jaar 1,2 miljoen euro geïnvesteerd. Voor een deel met eigen middelen, maar ook met de hulp van de bank. We zijn blij dat de bank ons blijft steunen."

Van bij de start investeerde 4D Trans fors in een performant IT-platform. Dat is eerder zeldzaam in de sector. "Onze klanten sturen hun afleverpunten automatisch door, soms tot 200 per dag. Een programma maakt daar aparte opdrachten van en een ander programma zet daarna alles om in een efficiënte route. De eindklant krijgt ook automatisch een melding van de verwachte leveringstijd", legt Boydens uit. "Dat systeem heeft alleen maar voordelen. Zo spaar je heel wat overheadkosten uit. We hebben 50 chauffeurs op de weg terwijl we op kantoor maar met vier mensen zijn."