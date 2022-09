De jongste weken is Remco Evenepoel van een groeiaandeel een topaandeel geworden, zegt Trends-hoofdredacteur Wim Verhoeven.

Eén groot geluk hebben Jan Jambon, Sammy Mahdi en de hele Vlaamse politiek. In tijden van crisis hebben mensen vooral troost nodig. Deze week staat meer in het teken van een jonge snaak uit Schepdaal dan van de slechte acteurs aan het Martelarenplein. Het verhaal van Remco Evenepoel is er een van een uitgelezen tactiek, gezonde ambitie en verstandig investeren in de toekomst.

...

Eén groot geluk hebben Jan Jambon, Sammy Mahdi en de hele Vlaamse politiek. In tijden van crisis hebben mensen vooral troost nodig. Deze week staat meer in het teken van een jonge snaak uit Schepdaal dan van de slechte acteurs aan het Martelarenplein. Het verhaal van Remco Evenepoel is er een van een uitgelezen tactiek, gezonde ambitie en verstandig investeren in de toekomst. Al een paar decennia leidt Patrick Lefevere een uiterst succesvolle Vlaamse kmo. Over het sportieve succes valt niet te discussiëren. Ook financieel klopte de rekening jaar na jaar, dankzij een standvastig groepje investeerders. De wielrennerij biedt nochtans een wankel bestaan. Het pad naar geloofwaardigheid heeft minstens één generatie wielrenners gekost, na vele crisisjaren van dopingaffaires en hardnekkig amateurisme. Je zal ondertussen maar sponsorgeld moeten ophalen om je budget dicht te fietsen. Het sentiment keert razendsnel. Frisse, nieuwe gezichten krikken de spektakelwaarde op. De wetenschappelijke omkadering wordt jaar na jaar beter. Onverklaarbare prestaties zie je nog zelden. Zelfs de allerbesten hebben nu regelmatig een mindere dag. Dat heeft alles met de medische begeleiding te maken. Hoe beter je de basiswaarden van een atleet kunt analyseren, hoe moeilijker het wordt om de boel te belazeren. Ook de commerciële omkadering gaat er snel op vooruit. Wielrenners blijven duizend keer dichter bij hun supporters staan dan voetballers. De charme is intact, maar het is allemaal net iets minder provinciaal geworden. Vergeet ook de doorbraak van het vrouwenwielrennen niet. De mondialisering staat er veel minder ver dan bij de mannen, maar ze hebben hun eigen vedetten gecreëerd. Het kan alleen maar beter worden. In die context situeert zich het zakelijke verhaal achter de kersverse wereldkampioen Remco Evenepoel. Dat begint met het ontdekken van een onmiskenbaar fysiek wonderkind. Dat is wetenschap. Vervolgens hebben een paar verstandige mensen elkaar gevonden. Patrick Lefevere heeft niet de diepste zakken van het peloton, maar benaderde de jonge wielrenner en zijn ouders met een excellente mix van vakkennis en Vlaamse herkenbaarheid. Dat is tactiek. Vervolgens zijn al snel grote ambities uitgesproken. Project Grote Ronde. Een Belgische tourwinnaar, voor het eerst sinds 1976? Dat was niet de gemakkelijkste weg, want hoe hoger de verwachtingen, hoe harder de kritiek. Dit blijft Vlaanderen. We sabelen graag mensen neer. Maar het uitspreken van die ambities en de constructie van een sportief groeipad hebben wel tot een sterk investeringsdossier geleid. Met sponsors - oude en nieuwe - die een financieel plan voor de lange termijn ondertekend hebben. De sporteconoom Wim Lagae maakt in deze Trends de vergelijking met een investering op de beurs. De jongste weken is Remco Evenepoel van een groeiaandeel een topaandeel geworden. Misschien heeft hij nu uitzicht op het allerhoogste in zijn sport: geel in Parijs. Als dat lukt, zal Remco Evenepoel een heel duur aandeel worden. Genre Lotus Bakeries zeg maar, dat zijn hoge waardering jaar na jaar rechtvaardigt. Remco Evenepoel is geen investering zonder risico's. Getuige de doodsmak die hij maakte in de Ronde van Lombardije 2020. Voor hetzelfde geld was het toen allemaal voorbij. Getuige ook het imago van de jonge renner en zijn omgeving, dat bijna onmerkbaar maar op een heel verstandige manier is bijgestuurd. Over enkele maanden prijkt de merknaam Soudal mee op de wereldkampioenentrui van Remco Evenepoel. Tactiek. Ambitie. Investeren in de toekomst. Eigenaar Vic Swerts en Dirk Coorevits, de CEO van Soudal en de Trends Manager van het Jaar 2020, zien dat het goed is.