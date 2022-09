De wereldtitel en zijn overwinning in de Ronde van Spanje leveren de nauwelijks 22-jarige profwielrenner Remco Evenepoel niet plots de financiële jackpot op. "Eerst een palmares opbouwen. Money time is voor de tweede fase van zijn carrière", zegt Wim Lagae, hoogleraar sporteconomie en marketing aan de KU Leuven.

Remco Evenepoel wekte al als junior bijzonder hoge verwachtingen door zijn exploten op de fiets. Zijn opgang werd in 2019 geremd door een carrièrebedreigende val in de Ronde van Lombardije. Het bleek voer voor criticasters die eerder al openlijk hadden getwijfeld aan zijn potentieel, of zich gewoon stoorden aan zijn branie. Maar terwijl Evenepoel in de lente van vorig jaar nog werkte aan zijn comeback, trok Patrick Lefevere, de ervaren ploegleider van Quick-Step, resoluut de kaart van het Vlaams-Brabantse toptalent. De twee ondertekenden een vijfjarencontract, de langste deal die Lefevere ooit sloot met een renner. Een meesterzet, is gebleken. "Zijn belangrijkste verhaal werd inderdaad geschreven in de lente van vorig jaar, toen hij nog volop aan het revalideren was en zijn contract werd opengebroken", zegt professor Wim Lagae, die dit jaar met Koersdromen een tweede boek over wielrennen uitbracht. "Remco was de magneet om aan de commerciële partners te zeggen: kijk, met die jongen willen we ooit het podium halen van de Ronde van Frankrijk, of de Tour winnen. Doen jullie mee?" WIM LAGAE. "Bedragen kun je daar onmogelijk op kleven. Remco Evenepoel is een vijf- à tienjarenproject. Het eerste belangrijke onderhandelingsmoment was toen hij als tweedejaarsjunior internationaal ontbolsterde en onder meer met ruime voorsprong wereldkampioen werd. De familie besliste met het team van Lefevere in zee te gaan en onmiddellijk een profcontract te tekenen. Remco werd meteen extra omringd met een privétrainer, Koen Pelgrim, en met enkele renners van het team die zich over hem ontfermd hebben, met Iljo Keisse op kop. De volgende episode is nu werk te maken van de conversie van het team: Quick-Step sterker maken in het rondewerk en in betere klimmers investeren. De betekent ook dat de transfers bij Soudal-Quick-Step de komende jaren altijd in overleg zullen gebeuren met Remco en zijn management, om te zien in welke mate die de klimtrein en het team versterken. Zulke zaken zijn moeilijk te kwantificeren, maar wel heel belangrijk." LAGAE. "Het is moeilijk hem met Tadej Pogacar te vergelijken. Die heeft al twee keer de Tour gewonnen. De Tour blijft zakelijk bekeken het wielrennen domineren. Maar het zit er heel dik in dat Remco ook een hoog niveau haalt in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft er alle troeven voor. Hij heeft de aerodynamica van het tijdrijden, klimt heel goed en leert heel snel. Hij is ook een winnaarstype en een leidersfiguur. Hij is emotioneel intelligent, heeft veel uitstraling en is heel taalvaardig. Communicatief is hij veel sterker dan Pogacar. Ook in het eendagswerk is hij wellicht iets veelzijdiger dan Pogacar. En wat zijn verhaal uitzonderlijk maakt, is dat hij nooit bij de beloften heeft gekoerst. En toch staat hij waar hij nu al staat, ondanks die zware val in de Ronde van Lombardije. Zijn carrière oogt heel beloftevol. Dan ben je een goudhaantje." LAGAE. "Kijk, vier weken geleden vroeg men: wat als hij het nooit maakt als ronderenner? Zijn contract werd anderhalf jaar geleden getekend. De verwachtingen van toen heeft hij al ruimschoots overtroffen. Voor een 22-jarige is zijn palmares nooit gezien. Waarom zou hij de Ronde van Frankrijk niet kunnen winnen? De mensen die hem hebben binnengehaald, wisten dat hij een onwaarschijnlijk potentieel heeft." LAGAE. "Ga er maar van uit dat alle topteams gepasseerd zijn. Hij heeft gekozen voor de vertrouwde Vlaamse entourage. Het is ook de kracht van Lefevere om goed met de familie te communiceren, en samen goed doelen af te bakenen en stappen te zetten. Stephanie Clerckx, die mee de communicatie van de ploeg Quick-Step Alpha Vinyl ondersteunde, werkt nu in het management volop rond het merk Remco." LAGAE. "Als hij vandaag, met zijn gestegen marktwaarde, zou kunnen onderhandelen over zijn loon met meerdere gegadigden, dan zou de prijs hoger liggen. Maar het onderhandelingsvenster is grotendeels gesloten. Een meerjarencontract afsluiten houdt risico's in voor beide partijen. Stel dat de revalidatie moeilijker zou zijn verlopen dan verwacht, of dat hij opnieuw een zware tegenslag of val zou meemaken. Dan ligt het risico bij het management van zijn team. Maar als de renner beter dan verwacht presteert, zoals nu, hebben de ploeg en de sponsors zekerheid. Wie met hem in zee ging toen zijn marktwaarde lager was en er meer risico rond zijn merk hing, wordt daar nu voor beloond. Ik ga ervan uit dat er toch wat variabiliteit in zijn loon zit. Alles hangt af over welk soort bonussen werd onderhandeld. Dat weet alleen zijn management." LAGAE. "Ik zou het eerder een non disclosure noemen. De familie behartigt de belangen. Vooral zijn vader neemt daarin de leiding." LAGAE. "Ik heb Patrick Lefevere al horen zeggen dat sponsors steen en been klagen over de energiecrisis en hij het woord bonus niet durft uit te spreken. Maar wie weet wat er soms gebeurt bij bepaalde toppers? Al kan het alleen worden opengebroken als de teamsponsors het mee openbreken. Eerst moet het financiële plaatje gebetonneerd zijn." LAGAE. "Inderdaad. Koen Pelgrim staat op de payroll van de ploeg, er is ploegdokter Yvan Vanmol, de mecaniciens, het feit dat hij in december op stage kan gaan en een verzorger en een mecanicien van het team mee krijgt. Vergis je niet: Lefevere kent de marktwaarde van de renners goed. Remco zal een correct loon naar werken krijgen. Dat zal een markconform contract zijn. Nu, had Remco voor snelle winst willen gaan, dan had hij zeker bij een heel kapitaalkrachtig team terecht gekund. Maar als je op je 21ste een carrièrekeuze maakt, komt het erop aan eerst een palmares op te bouwen. In de tweede fase van de carrière kan het dan echt money time zijn. Neem viervoudig Tour-winnaar Chris Froome die op basis van zijn enorme palmares een erg lucratief contract bij Israel-Premier Tech heeft gekregen. Vergelijk dat met het kopen van een overgewaardeerd aandeel. Remco is een groeiaandeel dat heel snel een topaandeel is geworden, waarin het toekomstige palmares enigszins is verdisconteerd." LAGAE. "Deceuninck kreeg als eerste de kans van Lefevere, maar heeft niet durven te springen in het vijfjarenproject met een stevig prijskaartje. Soudal had allicht een groter marketingbudget. De grote Europese wielerlanden zijn kernmarkten voor Soudal, terwijl Deceuninck ook sterk actief is in Turkije en de Verenigde Staten." LAGAE. "Alvast niet het prijzengeld, omdat dat vaak in het team wordt verdeeld. Maar de familie heeft in de lente van 2020 een kledingcollectie onder de naam R.EV 1703 op de markt gebracht (in samenwerking met de Belgische winkelketen ZEB, nvdr). Zijn wereldtitel zal dat in een stroomversnelling brengen, omdat mensen zich willen identificeren met de kampioen. Remco kan zich laten betalen voor bedrijfspresentaties of speeches, maar ik vind hem daarvoor nog te jong. Na-Tourcriteriums kan hij pas verzilveren als hij volgende zomer de Ronde van Frankrijk rijdt, maar dat is een beperkt aantal wedstrijden." LAGAE. "Nee, omdat Remco een vrij rustige winter wil ingaan. Een wielrenner die heel professioneel met zijn job bezig is, rust en traint heel veel in het buitenland en heeft een heel gevuld programma. Er zal nog maar weinig manoeuvreerruimte zijn. Zijn management zegt ook dat het heel omzichtig zal omgaan met vragen om lintjes te knippen. Ze willen hem beschermen tegen de hype. Dat neemt niet weg dat een paar lucratieve aanbiedingen kunnen worden overwogen. Daar staan vaak enkele halve dagen met meet-and-greets en andere representaties tegenover. Maar daarbij is het de vraag of die merken niet komen uit sectoren die concurreren met de merken van de bedrijven die rond het team hangen. Een bedrijf uit de vloerbekledingssector of de chemie is niet bespreekbaar, omdat Quick-Step en Soudal dat niet zouden nemen." LAGAE. "Tot aan de Vuelta liepen de criticasters over elkaar heen. Remco zou nooit een grote ronde winnen, hij was een jongen voor wedstrijden van maximaal één week en het zou nooit lukken met cols boven 2.000 meter. Maar wat de criticasters onderschatten, en vele anderen ook, is dat de internationale rekruteringswaaier in het professionele wegwielrennen enorm is toegenomen vergeleken met drie tot vier decennia geleden. Toen had je vijf of zes klassieke wielerlanden en zo'n 300 wielerprofs die het hele jaar door tegen elkaar koersten. Nu zijn er veel meer. Voor hetzelfde geld kon Wout van Aert een Australiër geweest zijn en Remco een Nieuw-Zeelander. We krijgen zomaar een toptalent op ons bord gegooid, en die is dan geen sant in eigen land."Remco moet het van de criticasters extra waarmaken, maar daarbij wordt vergeten dat de concurrentie veel scherper is geworden en de kans om een Belgische 'nieuwe Merckx' te krijgen veel kleiner. En toch is hier dit uitzonderlijke cardiovasculair talent opgestaan, dat goed is omringd, waar een goed hoofd op staat en die de juiste stappen zet."