De Belgische schuimrubbergroep Recticel vraagt extra informatie over het vijandige bod van de Ierse bouwmaterialenreus Kingspan op twee van zijn divisies.

Volgens Recticel mist het bod 'een aantal kritische informatie-elementen', meldt het bedrijf donderdagochtend in een persbericht. Recticel heeft bij Kingspan extra informatie opgevraagd en zal op basis daarvan een standpunt innemen.

Kingspan maakte dinsdagochtend bekend dat het een bod van 700 miljoen euro uitbrengt op de divisies isolatie en soepelschuim van Recticel. Als het bod zou worden aanvaard, gaat Kingspan de soepelschuimdivisie meteen weer van de hand doen. Het heeft daarvoor al een akkoord met een derde partij, al is niet bekend om welke derde partij het precies gaat.

Onder meer over die zogenaamde derde partij heeft Recticel nog vragen. Maar ook over andere details van het bod en over mogelijke implicaties van een deal wordt informatie opgevraagd. 'Na ontvangst van deze informatie van Kingspan, zal de raad van bestuur van Recticel het bod verder analyseren', luidt het in het persbericht.

De divisies soepelschuim en isolatie zijn samen goed voor meer dan de helft van de omzet van Recticel. De groep heeft nog twee andere takken: de matrassendivisie en de automobieldivisie. Die laatste afdeling, die interieurbekleding voor auto's levert, plaatste Recticel vorig jaar in de etalage.