De bouwmaterialenreus Kingspan heeft een bod van 700 miljoen euro uitgebracht op de divisies isolatie en flexibel schuim van de Belgische schuimrubbergroep Recticel. Dat meldt het Ierse bedrijf dinsdag.

De raad van bestuur van Recticel moet zich nu over het bod op de twee divisies buigen. Het bedrijf heeft nog twee andere takken: de matrassendivisie en de automobieldivisie. Die laatste afdeling, die interieurbekleding voor auto's levert, zette Recticel vorig jaar in de etalage.

Het aandeel van Recticel steeg dinsdag op de Euronext Brussel na de aankondiging van de overname met ruim 20 procent. Rond 11.30 uur werd de handel in het aandeel opgeschort 'op vraag van de vennootschap', meldt de beurswaakhond FSMA.

Kingspan en Recticel zijn geen onbekenden voor elkaar. In 2006 richtten ze een joint venture op om hun industriële isolatieactiviteiten te bundelen. Het Belgische bedrijf verkocht uiteindelijk zijn participatie in 2015 aan Kingspan. In 2011 wees Recticel ook al eens een bod van ongeveer 240 miljoen euro af van de Ierse groep op zijn afdeling isolatie.

Als het bod wordt aanvaard, gaat Kinspan de flexibelschuimdivisie weer van de hand doen. Het heeft daarvoor al een akkoord met een derde partij, zo blijkt, al wordt niet vermeld wie die derde partij is.

Een overeenkomst met Recticel zou niet de eerste grote deal van Kingspan in België zijn. In 2015 nam de Ierse groep de West-Vlaamse staalpanelenspecialist Joris Ide over.