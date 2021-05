Recticel heeft zijn winstprognose voor dit jaar verhoogd. De schuimrubberfabrikant uit Wetteren verwacht nu een aangepaste brutowinst (ebitda) tussen 123 en 133 miljoen euro, meldt het bedrijf woensdag. Daar is ook de bijdrage van het pas overgenomen FoamPartner inbegrepen.

In het persbericht luidt het dat de positieve omzettrend van het eerste kwartaal doorzet. Door de opheffing van coronamaatregelen in steeds meer landen neemt de vraag naar onder meer matrassen toe. Recticel kampt wel met een krappe aanvoer van grondstoffen en hogere grondstofprijzen, maar het bedrijf zegt die te kunnen doorrekenen aan de klant. Die situatie zou niet voor de winter normaliseren, verwacht Recticel.

De hogere winstprognose komt er op een moment dat het Wetterse bedrijf het voorwerp uitmaakt van een overnamebod door de Oostenrijkse groep Greiner. De raad van bestuur van Recticel heeft nog niet officieel gereageerd op dat bod, maar volgens enkele kranten zoals De Tijd en De Standaard rijst er verzet tegen het bod en wordt er gehoopt op een 'witte ridder'. Kleine aandeelhouders van Recticel yhebben naar verluidt al het advieskantoor Deminor gecontacteerd.

Woensdag raakte ook bekend dat de raad van bestuur van Recticel ermee heeft ingestemd om volgende week maandag in Brussel een ontmoeting te hebben met Greiner. 'Doel van de bijeenkomst is om meer duidelijkheid te krijgen over haar voorgenomen voorwaardelijke vrijwillige openbare overnamebod', meldt Recticel in een persbericht. Na afloop van die ontmoeting zal de raad van bestuur zijn visie geven op de voorgenomen transactie, klinkt het.

Het aandeel van Recticel stond woensdagochtend op Euronext Brussel zo'n 4 procent hoger, terwijl de meeste andere aandelen in het rood noteerden.

