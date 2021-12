Schuimrubberfabrikant Recticel heeft een bindende overeenkomst gesloten met de Amerikaanse producent van polyurethaanschuimen Carpenter over de verkoop van Recticels divisie 'Engineered Foams' voor 656 miljoen euro. Dat meldt Recticel dinsdagochtend in een persbericht.

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van het Wetterse bedrijf had maandag het licht op groen gezet voor die verkoop, waarmee een vijandige overname van Recticel door het Oostenrijkse Greiner afgewend lijkt. Het doel van Recticel is om een pure isolatiespeler te worden.

'Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal de business line Engineered Foams - met inbegrip van de vroegere Scandinavische Slaapcomfort-activiteiten - aan Carpenter worden verkocht voor een bedrijfswaarde van 656 miljoen euro', meldt Recticel. 'De overeenkomst tot aankoop van aandelen met betrekking tot de niet-Franse activa van de Engineered Foams business line werd onmiddellijk na de aandeelhoudersvergadering ondertekend.' Verwacht wordt dat de transactie midden volgend jaar afgerond zal zijn.

Recticel-topman Olivier Chapelle toont zich 'bijzonder vereerd door de enorme mobilisatie van onze aandeelhouders op onze bijzondere algemene vergadering van 6 december, alsook door de duidelijke meerderheid aan uitgebrachte stemmen vóór de voorgestelde verkoop van onze Engineered Foams business line aan het Amerikaanse Carpenter'.

'Deze steun stelt mij en de raad van bestuur gerust dat de voorgestelde desinvestering de beste optie was om het potentieel van de onderneming en onze werknemers, alsook de belangen van onze brede aandeelhoudersbasis veilig te stellen. Ik kan mijn dankbaarheid niet beter uitdrukken voor het vertrouwen dat onze aandeelhouders in onze strategie hebben gesteld', aldus de topman.

Gedeeltelijke uitkering

De raad van bestuur van Recticel zal de opties bekijken voor het gebruik van de opbrengsten uit de verkoop van de Engineered Foams-activiteiten, 'waaronder een mogelijke gedeeltelijke uitkering aan de aandeelhouders'.

De Engineered Foams-activiteiten bestaan uit 34 productievestigingen verspreid over 4 continenten (Europa, Noord-Afrika, Azië-Stille Oceaan en de VS), waar ongeveer 2.754 mensen werken. In 2020 genereerde de business line een totale pro-forma omzet van 562 miljoen euro, exclusief de Scandinavische Slaapcomfortactiviteiten (15 miljoen euro).

Carpenter is een van de grootste geïntegreerde producenten van polyurethaanschuim. Het bedrijf heeft ongeveer 4.300 werknemers in dienst en beschikt wereldwijd over 56 productielocaties. Carpenter boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard dollar.

Een ruime meerderheid van de aandeelhouders van het Wetterse bedrijf had maandag het licht op groen gezet voor die verkoop, waarmee een vijandige overname van Recticel door het Oostenrijkse Greiner afgewend lijkt. Het doel van Recticel is om een pure isolatiespeler te worden. 'Onder de voorwaarden van de overeenkomst zal de business line Engineered Foams - met inbegrip van de vroegere Scandinavische Slaapcomfort-activiteiten - aan Carpenter worden verkocht voor een bedrijfswaarde van 656 miljoen euro', meldt Recticel. 'De overeenkomst tot aankoop van aandelen met betrekking tot de niet-Franse activa van de Engineered Foams business line werd onmiddellijk na de aandeelhoudersvergadering ondertekend.' Verwacht wordt dat de transactie midden volgend jaar afgerond zal zijn. Recticel-topman Olivier Chapelle toont zich 'bijzonder vereerd door de enorme mobilisatie van onze aandeelhouders op onze bijzondere algemene vergadering van 6 december, alsook door de duidelijke meerderheid aan uitgebrachte stemmen vóór de voorgestelde verkoop van onze Engineered Foams business line aan het Amerikaanse Carpenter'. 'Deze steun stelt mij en de raad van bestuur gerust dat de voorgestelde desinvestering de beste optie was om het potentieel van de onderneming en onze werknemers, alsook de belangen van onze brede aandeelhoudersbasis veilig te stellen. Ik kan mijn dankbaarheid niet beter uitdrukken voor het vertrouwen dat onze aandeelhouders in onze strategie hebben gesteld', aldus de topman.De raad van bestuur van Recticel zal de opties bekijken voor het gebruik van de opbrengsten uit de verkoop van de Engineered Foams-activiteiten, 'waaronder een mogelijke gedeeltelijke uitkering aan de aandeelhouders'. De Engineered Foams-activiteiten bestaan uit 34 productievestigingen verspreid over 4 continenten (Europa, Noord-Afrika, Azië-Stille Oceaan en de VS), waar ongeveer 2.754 mensen werken. In 2020 genereerde de business line een totale pro-forma omzet van 562 miljoen euro, exclusief de Scandinavische Slaapcomfortactiviteiten (15 miljoen euro). Carpenter is een van de grootste geïntegreerde producenten van polyurethaanschuim. Het bedrijf heeft ongeveer 4.300 werknemers in dienst en beschikt wereldwijd over 56 productielocaties. Carpenter boekte vorig jaar een omzet van ongeveer 2 miljard dollar.