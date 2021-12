De aandeelhouders van Recticel hebben op een buitengewone algemene vergadering met een opvallend grote meerderheid (63,5%) de verkoop van de grootste divisie (Engineered Foams) aan het Amerikaanse Carpenter goedgekeurd. Topman Olivier Chapelle zal een gelukkig man zijn.

De verkoop van deze afdeling is een cruciaal element in de verdedigingsstrategie van Recticel tegen het vijandige bod van13,50 euro per aandeel van de Oostenrijkse concurrent Greiner. De Oostenrijkers waren in het voorjaar verrassend in geslaagd referentieaandeelhouder Compagnie Bois Sauvage te overtuigen zijn belang van 27 procent te verkopen. Het management van Recticel was van de transactie vooraf niet op de hoogte en verzet zich sindsdien hevig tegen Greiner.

De zoektocht naar een 'witte ridder', een bevriende partij die een hoger bod doet, leverde geen succes op. Het alternatief werd de verkoop van de grootste afdeling, degene waarin Greiner het meest geïnteresseerd is. Recticel verkocht intussen ook al de kleinere en nauwelijks rendabele matrassenafdeling (Bedding) en zet voor de toekomst in op de isolatiedivisie waar er met de renovatiegolf in Europa groeimogelijkheden zijn. De aandeelhouders zullen ook wel meer dan een graantje kunnen meepikken van de verkoop van de matrassen- en vooral de Engineered Foams-afdeling.

Het is nu uitkijken naar de reactie van Greiner. Er zijn drie mogelijkheden. Ofwel blijven de Oostenrijkers gewoon zitten en vormen ze een blok aan het been voor de verdere ontwikkeling van de schuimrubberproducent. Ofwel zoeken ze zelf een koper voor hun belang in Recticel en strijken ze de meerwaarde op. In de isolatiespecialist Kingspan zullen ze een luisterend oor vinden, want de Ieren probeerden al twee keer Recticel over te nemen. Zonder succes. Ofwel blazen ze alsnog de deal met Bois Sauvage af.

De uitslag van de stemming is een nieuwe blamage voor Bois Sauvage. De aanpak, de timing en de prijs van holding Compagnie Bois Sauvage om het referentiebelang van 27 procent in Recticel tegen 13,50 euro per aandeel te willen verkopen aan het Oostenrijkse Greiner, kan op weinig of geen begrip rekenen. Het vergroot de kans dat Greiner niet zal willen doorzetten met de deal. Een decennialange aandeelhouder als Bois Sauvage, die het dossier door en door zou moeten kennen, heeft het dossier-Recticel toch heel onhandig aangepakt. En dat valt nogmaals moeilijk te begrijpen.

