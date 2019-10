Schuimrubberproducent Recticel knipt in de winstprognoses na een omzetdaling in het derde kwartaal.

Recticel heeft ook in het derde kwartaal een omzetdaling moeten slikken, waardoor de schuimrubberfabrikant zijn winstprognose voor het volledige boekjaar bijstelt. Dat betekent dat de ebitda lager zal uitvallen dan in 2018.

Recticel boekte in het derde kwartaal een gecombineerde omzet van 293,6 miljoen euro. Dat is 6,5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De daling is het gevolg van 'de teruglopende automobiel- en comfortmarkten en de erosie van de verkoopprijzen als gevolg van de lagere grondstoffenkosten van isocyanaten', luidt het in een persbericht. De divisie slaapcomfort kon wel opnieuw groeien, terwijl in de afdeling isolatie de volumes wel goed waren, maar de stevige prijsconcurrentie op de marges woog.

Dat Recticel zijn winstprognose bijstelt, heeft ook te maken met die laatste afdeling. De marges in de isolatieactiviteiten verbeteren namelijk minder snel dan verhoopt. Daardoor gaat het bedrijf er nu vanuit dat de aangepaste ebitda ((winst voor belastingen, intresten, afschrijvingen en waardeverminderingen) voor het volledige boekjaar 5 tot 10 procent lager zal liggen dan in 2018. Eind augustus klonk het nog dat die ebitda 'in lijn zou liggen' met die van 2018. Recticel meldt nog dat het verwacht tegen het einde van het jaar duidelijkheid te kunnen verschaffen over het verkoopproces van de afdeling Interiors (auto-interieurbekleding).