Olivier Chapelle, volgende lente tien jaar CEO van Recticel, probeert de polyurethaanverwerker al heel die tijd te verlossen van de afdeling auto-interieur. Binnen enkele maanden moet het eindelijk lukken. Of hij ook verlost is van overnamepogingen door de Ierse slokop Kingspan, is minder zeker.

Olivier Chapelle zal zelden worden betrapt op straffe verklaringen. Zelfs toen de Ierse bouwmaterialenreus Kingspan in de lente boude pogingen deed om Recticel geheel en vervolgens gedeeltelijk over te nemen, kwam geen onvertogen woord over de lippen van de minzame CEO. Gene Murtagh, de topman van Kingspan, heeft nochtans al lang een oogje op Recticel, waarmee hij tot in 2015 samenwerkte in een joint venture voor industriële isolatie. Murtaghs eerste bod dateert van 2010 en viseerde toen het kroonjuweel van Recticel, de afdeling isolatie. In april kwam een nieuwe poging, op isolatie én de divisie soepelschuim. Die laatste tak wou hij doorverkopen aan het Oostenrijkse Greiner. Pas toen bleek dat Murtagh eerder dit jaar al had gepoogd heel Recticel over te nemen. Naar eigen zeggen had hij zelfs een akkoord om een boekenonderzoek te doen. Nu het stof is gaan liggen, komt Chapelle voor het eerst terug op die periode.

...