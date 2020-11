De beursgenoteerde polyurethaanverwerker Recticel neemt het Zwitserse bedrijf FoamPartner over voor 270 miljoen Zwitserse frank, omgerekend 250 miljoen euro. Met de recordovername doet CEO Olivier Chapelle een nieuwe stap in de transformatie van de groep.

FoamPartner maakt technische schuimoplossingen voor de markten mobiliteit, industriële specialiteiten en living & care. Het heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland, en omvat twaalf vestigingen in de Verenigde Staten, China, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Het bedrijf stelt 1100 mensen te werk en was in 2019 goed voor een omzet van 297 miljoen Zwitserse frank (275 miljoen euro). Recticel-CEO Olivier Chapelle stelt dat de transactie een unieke kans is voor Recticel om zich te versterken in Azië en Noord-Amerika.

De activiteiten van FoamPartner worden samengevoegd met de divisie soepelschuim van Recticel, om het nieuwe bedrijfssegment Engineered Foams te vormen. Tegen 2023 moet de deal, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond, jaarlijks 14 miljoen euro synergievoordelen opleveren.

Lees verder onder de video

Verrassend

Dat Recticel nu zijn tak soepelschuim uitbouwt, is wel verrassend. Analisten gingen ervan uit dat eerst de divisie isolatie, het kroonjuweel van de groep, zou worden versterkt. Dat had Chapelle ook eerder met zoveel woorden aangegeven. Daarmee zou Recticel zijn afweer versterken tegen de toenaderingspogingen van de Ierse rivaal Kingspan. Die heeft al meermaals een bod uitgebracht op de tak isolatie.

Begin april verkocht Recticel al de afdeling auto-interieur en het belang van 50 procent in de joint venture Eurofoam. Dat leverde 210 miljoen euro cash op en maakte Recticel schuldenvrij. Chapelle laat bovendien duidelijk verstaan dat de strategische heroriëntatie mogelijk niet is afgelopen. Recticel evalueert de toekomst van de afdeling slaapcomfort, zeg maar matrassen en bedbodems, binnen Recticel, "dat geleidelijk een groep wordt die vooral gefocust is op Isolatie en Engineered Foams".

Chapelle gaf in een interview in Trends vorig jaar al aan dat de divisie slaapcomfort niet onmisbaar is. "Een verkoop? Ik zeg niet dat we van plan zijn dat te doen, maar het zou kunnen. Niets is uitgesloten", klonk het toen.

FoamPartner maakt technische schuimoplossingen voor de markten mobiliteit, industriële specialiteiten en living & care. Het heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland, en omvat twaalf vestigingen in de Verenigde Staten, China, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Het bedrijf stelt 1100 mensen te werk en was in 2019 goed voor een omzet van 297 miljoen Zwitserse frank (275 miljoen euro). Recticel-CEO Olivier Chapelle stelt dat de transactie een unieke kans is voor Recticel om zich te versterken in Azië en Noord-Amerika.De activiteiten van FoamPartner worden samengevoegd met de divisie soepelschuim van Recticel, om het nieuwe bedrijfssegment Engineered Foams te vormen. Tegen 2023 moet de deal, die in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond, jaarlijks 14 miljoen euro synergievoordelen opleveren.Lees verder onder de videoDat Recticel nu zijn tak soepelschuim uitbouwt, is wel verrassend. Analisten gingen ervan uit dat eerst de divisie isolatie, het kroonjuweel van de groep, zou worden versterkt. Dat had Chapelle ook eerder met zoveel woorden aangegeven. Daarmee zou Recticel zijn afweer versterken tegen de toenaderingspogingen van de Ierse rivaal Kingspan. Die heeft al meermaals een bod uitgebracht op de tak isolatie.Begin april verkocht Recticel al de afdeling auto-interieur en het belang van 50 procent in de joint venture Eurofoam. Dat leverde 210 miljoen euro cash op en maakte Recticel schuldenvrij. Chapelle laat bovendien duidelijk verstaan dat de strategische heroriëntatie mogelijk niet is afgelopen. Recticel evalueert de toekomst van de afdeling slaapcomfort, zeg maar matrassen en bedbodems, binnen Recticel, "dat geleidelijk een groep wordt die vooral gefocust is op Isolatie en Engineered Foams".Chapelle gaf in een interview in Trends vorig jaar al aan dat de divisie slaapcomfort niet onmisbaar is. "Een verkoop? Ik zeg niet dat we van plan zijn dat te doen, maar het zou kunnen. Niets is uitgesloten", klonk het toen.