De ondernemingsrechtbank van Mechelen zal op 15 juli beslissen of er voorlopige bewindvoerders worden aangeduid bij modegroep FNG.

De vakbonden bij FNG vragen al enkele weken dat het gerecht FNG van naderbij zou bekijken. Het bedrijf heeft verschillende constructies en deals in Zwitserland, Luxemburg en Azië, en ook beurswaakhond FSMA vraagt om opheldering.

Vorige week werd voor de Mechelse ondernemingsrechtbank gepleit over bescherming tegen schuldeisers, het vonnis daarover wordt nu woensdag verwacht.

Daarnaast vragen de vakbonden dat de rechtbank voorlopige bewindvoerders aanduidt. Ze eisten daarbij dat het management zou opstappen. Zaterdag gebeurde dat al, met het vertrek van medestichters Anja Maes en Manu Bracke. De voormalige topman van de VRT Paul Lembrechts werd aangeduid als CEO ad interim.

De ondernemingsrechtbank van Mechelen boog zich maandagmorgen opnieuw over de vakbondsvraag om voorlopige bewindvoerders aan te duiden. De rechtbank nam de zaak in beraad en zal op 15 juli haar beslissing bekendmaken.

De voorlopige bewindvoerders die de vakbonden zelf naar voren schuiven zijn Albert Bauwens (Decupere & Partners), bedrijfsrevisor Dirk Smets en retailspecialist Steve Tummeleer.

