De vakbonden hebben alle vertrouwen verloren in de directie van FNG, het moederbedrijf van onder meer Brantano. Voorlopige bewindvoerders zouden soelaas kunnen bieden. 'Zo willen we de sleutels van de onderneming aan bekwame en integere experten overhandigen.'

De vakbonden bij modegroep FNG hebben een verzoekschrift ingediend bij de ondernemingsrechtbank van Mechelen opdat er voorlopige bewindvoerders zouden worden aangesteld. De vakbonden zijn alle vertrouwen verloren in de directie sinds bekendraakte dat er bij de moedergroep van onder meer schoenwinkelketen Brantano tot 287 jobs op de tocht staan, of een kwart van het personeelsbestand. Zevenenveertig winkels zouden worden gesloten, waaronder de 17 winkels van Fred & Ginger.

Dinsdag vond er over de reorganisatieplannen een ondernemingsraad plaats bij Brantano, maar veel wijzer zijn de vakbonden daar naar eigen zeggen niet geworden. 'We beschikken als sociale partners nog steeds niet over de nodige antwoorden', klinkt het. 'De financiële, fiscale, juridische en ethische vragen blijven zich opstapelen.'

Aandelenzwendel

Volgens de bonden zijn externe bewindvoerders nodig. 'We zijn ervan overtuigd dat deze deskundigen in het algemeen maatschappelijk belang zullen handelen, weg van de aandelenzwendel en mistige transacties in belastingparadijzen.'

De ondernemingsrechtbank van Mechelen buigt zich woensdag over de vraag van FNG om bescherming tegen schuldeisers te krijgen voor drie vennootschappen: FNG International, Brantano en Market Retail Belgium. De vakbonden roepen ook op tot een gerechtelijk onderzoek om "het onfrisse verhaal" van FNG uit te spitten. En aan de politici vragen de bonden om "extreem voorzichtig" te zijn. 'Op dit kantelmoment miljoenen euro's belastinggeld in een zombieholding pompen en niet investeren in de medewerkers van de betrokken winkelketens zou hemeltergend zijn', stellen ze.

FNG kwam in de problemen door de coronapandemie en verplichte sluitingen, maar er is ook kritiek op de boekhouding. Onder meer de beurswaakhond FSMA neemt FNG onder de loep.

