Telecomconcern Proximus heeft de omzet vorig jaar met 2,1 procent zien afnemen ten opzichte van 2018, tot 5,686 miljard euro. Dat is in lijn met de analistenverwachtingen. Ondanks de druk op de omzet kwam de onderliggende ebitda (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) 0,3 procent hoger uit, op 1,87 miljard euro.

De onderliggende bedrijfskosten van de groep daalden vorig jaar met 0,8 procent tot 1,802 miljard euro, onder meer 'door een sterke focus op de structurele verbetering van de kostenbasis op de thuismarkten, door middel van efficiëntiewinst en digitalisering', klinkt het.

Proximus noteerde een uitzonderlijke kost van 253 miljoen euro voor zijn 'Fit For Purpose'-herstructureringsplan. Liefst 1.347 voltijdse equivalenten meldden zich voor vrijwillig vertrek. Dat is een hoog aantal, maar het kan gedwongen vertrekken toch niet uitsluiten. Proximus zegt dat nog 'een erg klein aantal' onvrijwillige vertrekken te verwachten valt.

Proximus stelt voor 2019 een brutodividend voor van 1,5 euro per aandeel, hetzelfde niveau als een jaar eerder. Het totale aangekondigde dividend over het resultaat van 2019 komt daarmee uit op 486 miljoen euro. Daarvan vangt de Belgische overheid als grootste aandeelhouder circa 271 miljoen euro.

Het is maar de vraag of dat zo zal blijven. De nieuwe CEO van het telecombedrijf, Guillaume Boutin, stelt op 31 maart de nieuwe strategie voor de komende jaren voor. De aandeelhoudersbeloningen zijn daar een onderdeel van.

