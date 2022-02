'De snelle uitrol van glasvezel door Proximus is daarom in de eerste plaats bedoeld om marktaandeel te winnen in de middenklasse. Een echte prijzenslag is niet te verwachten, maar veel alternatieve operatoren die toegang krijgen tot de glasvezelnetwerken ruiken hun kans.' Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De marktleiders Proximus en Telenet focussen in hun aanbod op de rijkere gezinnen en allesomvattende telecombundels. Voor minder bemiddelde gezinnen en singles zit er vaak niks anders op dan toch maar een zwaar telecompakket te nemen. Dat neemt verhoudingsgewijs een veel grotere hap uit hun inkomen, want ze nemen een pakket op de maat van het grootste en meest lucratieve middenklassesegment. Die zijn aan de dure kant, maar vormen een comfortabel aanbod voor gezinnen waar voortdurend een tros smartphones en computers online zijn en de meest uiteenlopende vormen van entertainment nodig zijn.

Proximus wil met de snelle uitrol van glasvezel vooral marktaandeel winnen in de middenklasse.

De snelle uitrol van glasvezel door Proximus is daarom in de eerste plaats bedoeld om marktaandeel te winnen in de middenklasse. Een echte prijzenslag is niet te verwachten, maar veel alternatieve operatoren die toegang krijgen tot de glasvezelnetwerken ruiken hun kans. Het zou gaan om een dertigtal operatoren, al zullen die niet allemaal in elke regio actief zijn. Die uitdagers zullen hun niche moeten zoeken. Enkele richten zich duidelijk al tot de meer prijsgevoelige klant. Al die nieuwe operatoren zitten nog niet in de prijsvergelijkingssites, zoals bestetarief.be van de toezichthouder BIPT.

Naast meer concurrentie op de telecommarkt is er nog een manier om de huishoudens met een beperkt budget beter te bedienen: de overheid kan tv-zenders aansporen nog betere apps voor slimme tv's te maken. Dan is een decoder niet langer nodig om toch een basispakket aan digitale tv te krijgen. Dat maakt de keuze voor een minder grote en dus goedkopere telecombundel makkelijker, zonder supersnel internet via glasvezel of de coax-tv-kabel te laten schieten.

Lees ook Hoe Proximus met glasvezel druk zet op Telenet

De marktleiders Proximus en Telenet focussen in hun aanbod op de rijkere gezinnen en allesomvattende telecombundels. Voor minder bemiddelde gezinnen en singles zit er vaak niks anders op dan toch maar een zwaar telecompakket te nemen. Dat neemt verhoudingsgewijs een veel grotere hap uit hun inkomen, want ze nemen een pakket op de maat van het grootste en meest lucratieve middenklassesegment. Die zijn aan de dure kant, maar vormen een comfortabel aanbod voor gezinnen waar voortdurend een tros smartphones en computers online zijn en de meest uiteenlopende vormen van entertainment nodig zijn. De snelle uitrol van glasvezel door Proximus is daarom in de eerste plaats bedoeld om marktaandeel te winnen in de middenklasse. Een echte prijzenslag is niet te verwachten, maar veel alternatieve operatoren die toegang krijgen tot de glasvezelnetwerken ruiken hun kans. Het zou gaan om een dertigtal operatoren, al zullen die niet allemaal in elke regio actief zijn. Die uitdagers zullen hun niche moeten zoeken. Enkele richten zich duidelijk al tot de meer prijsgevoelige klant. Al die nieuwe operatoren zitten nog niet in de prijsvergelijkingssites, zoals bestetarief.be van de toezichthouder BIPT. Naast meer concurrentie op de telecommarkt is er nog een manier om de huishoudens met een beperkt budget beter te bedienen: de overheid kan tv-zenders aansporen nog betere apps voor slimme tv's te maken. Dan is een decoder niet langer nodig om toch een basispakket aan digitale tv te krijgen. Dat maakt de keuze voor een minder grote en dus goedkopere telecombundel makkelijker, zonder supersnel internet via glasvezel of de coax-tv-kabel te laten schieten.