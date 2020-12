Proximus krijgt de telecommerken Mobile Vikings en Jim Mobile, goed voor zowat 335.000 klanten, in handen. Het neemt de merken voor 130 miljoen euro over van mediagroep DPG Media, zo kondigt Proximus maandagochtend aan.

Mobile Vikings zal binnen de Proximus-groep 'als afzonderlijke entiteit blijven functioneren, net zoals ook Scarlet en Tango - twee andere filialen van de groep - na hun integratie autonoom bleven, met een duidelijke positionering en een sterke eigen identiteit', zo staat in een persbericht van Proximus. Voor de klanten verandert er niets, en evenmin voor de circa tachtig mensen die voor Mobile Vikings werken.

De telecomgroep zegt dankzij de overname 'een marktsegment te kunnen aanspreken dat complementair is aan de doelgroepen van Scarlet en Proximus. Proximus kan zo zijn positionering op de residentiële markt via verschillende merken optimaliseren', luidt het.

Jongeren

Het in Hasselt gevestigde Mobile Vikings, opgericht in 2007, is vooral bij jongeren populair. Het is een zogenoemde MVNO (mobile virtual network operator), een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft maar dat huurt bij een andere speler. Mobile Vikings doet dat voorlopig nog bij Orange, maar het zal in de toekomst uiteraard overschakelen op het Proximus-netwerk. Dat zal nog niet volgend jaar zijn: 'de realisatie van de eerste synergieën wordt verwacht in het eerste semester van 2022', zegt Proximus. 'We zullen de lopende contracten respecteren', zegt ook Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke.

Mobile Vikings zal dit jaar naar verwachting iets meer dan 50 miljoen euro omzet halen en een ebitda van 15 miljoen euro.

Het telecommerk kwam vijf jaar geleden bij DPG Media terecht, tijdens de overname van Base door Telenet. Door de samensmelting van die laatste twee zouden maar drie in plaats van vier grote mobiele operatoren overblijven. Om de overname goedgekeurd te krijgen bij de Europese Commissie, werd Base-dochter Mobile Vikings afgestoten. µEind november bevestigde DPG Media dat het verschillende pistes bekeek voor Mobile Vikings en Jim Mobile. Nu is er dus al een deal. De overname moet wel nog worden goedgekeurd door de Mededingingsautoriteit. Proximus verwacht de transactie in 2021 te kunnen afronden.

Mobile Vikings zal binnen de Proximus-groep 'als afzonderlijke entiteit blijven functioneren, net zoals ook Scarlet en Tango - twee andere filialen van de groep - na hun integratie autonoom bleven, met een duidelijke positionering en een sterke eigen identiteit', zo staat in een persbericht van Proximus. Voor de klanten verandert er niets, en evenmin voor de circa tachtig mensen die voor Mobile Vikings werken. De telecomgroep zegt dankzij de overname 'een marktsegment te kunnen aanspreken dat complementair is aan de doelgroepen van Scarlet en Proximus. Proximus kan zo zijn positionering op de residentiële markt via verschillende merken optimaliseren', luidt het. Het in Hasselt gevestigde Mobile Vikings, opgericht in 2007, is vooral bij jongeren populair. Het is een zogenoemde MVNO (mobile virtual network operator), een telecomoperator die geen eigen netwerk heeft maar dat huurt bij een andere speler. Mobile Vikings doet dat voorlopig nog bij Orange, maar het zal in de toekomst uiteraard overschakelen op het Proximus-netwerk. Dat zal nog niet volgend jaar zijn: 'de realisatie van de eerste synergieën wordt verwacht in het eerste semester van 2022', zegt Proximus. 'We zullen de lopende contracten respecteren', zegt ook Proximus-woordvoerder Fabrice Gansbeke. Mobile Vikings zal dit jaar naar verwachting iets meer dan 50 miljoen euro omzet halen en een ebitda van 15 miljoen euro. Het telecommerk kwam vijf jaar geleden bij DPG Media terecht, tijdens de overname van Base door Telenet. Door de samensmelting van die laatste twee zouden maar drie in plaats van vier grote mobiele operatoren overblijven. Om de overname goedgekeurd te krijgen bij de Europese Commissie, werd Base-dochter Mobile Vikings afgestoten. µEind november bevestigde DPG Media dat het verschillende pistes bekeek voor Mobile Vikings en Jim Mobile. Nu is er dus al een deal. De overname moet wel nog worden goedgekeurd door de Mededingingsautoriteit. Proximus verwacht de transactie in 2021 te kunnen afronden.