Potentieel slecht nieuws voor uw telecomfactuur. Er wordt aan een verkoop gedacht van Mobile Vikings. Daardoor kunnen Proximus, Telenet of Orange de hand leggen op hun grootste uitdager. Voor eigenaar DPG Media is een verkoop logisch. Het kan niet op tegen de grote telecombundels van de grote drie en de abonnees van Mobile Vikings zijn moeilijk te converteren naar kranten- of streamingabonnees.

Er waren al redelijk wat reserves toen DPG Media in 2015 Mobile Vikings kon overkopen van Telenet. De rebelse uitdager op de mobiele markt was door de overname van Base in handen gekomen van Telenet, maar die laatste moest dat afstoten om de concurrentie te verzekeren in de mobiele markt. Bij DPG Media, de eigenaar van onder meer Het Laatste Nieuws en VTM, was de onafhankelijkheid gevrijwaard. Maar Mobile Vikings kwam daarmee terecht bij een relatief onervaren speler met minder goesting en financiële vuurkracht om voluit de prijsbreker te kunnen spelen in mobiele data.

Bij DPG Media kan Mobile Vikings niet schitteren als dé uitdager van Proximus en Telenet.

Bovendien bleek DPG plannen te hebben die ingingen tegen het DNA van Mobile Vikings. De operator was bij de opkomst van de smartphones twaalf jaar geleden doorgebroken met prepaidkaarten en een royaal aantal gigabytes om mobiel te surfen. Het trok daardoor veel jongeren en prijsbewuste consumenten aan die veel mobiel wilden surfen, maar geen onverwacht hoge telecomfacturen wilden hebben bij het overschrijden van datalimieten. DPG Media verlegde de focus naar abonnementen. Die gebruikers gaan minder snel weg en daardoor kon het de rendabiliteit en de omzet verbeteren. Maar daar zaten de gebruikers van Mobile Vikings niet op te wachten. Het is wat kort door de bocht, maar ze zijn meer gesteld op hun vrijheid en flexibiliteit, dan de doorsnee gebruikers van de klassieke operatoren.

Bovendien moest Mobile Vikings onder DPG ook door een interne verandering van systemen in 2018 al zijn gebruikers nieuwe simkaarten opsturen, wat stroef verliep. De vele klachten tastten het goede, klantvriendelijke imago van Mobile Vikings aan.

De concurrentie antwoordt met grotere bundels

Naast die unforced errors kreeg Mobile Vikings ook te maken met een sterkere concurrentie. De klassieke operatoren hebben ondertussen allemaal abonnementen en herlaadkaarten met veel gigabytes tegen een redelijke prijs. De grote drie geven daarnaast vol gas bij de bundels met vast internet, digitale tv en mobiele abonnementen. Telenet en Proximus zetten zelfs zwaar in op bundels waarmee gezinnen een datapot kunnen delen om mobiel te surfen. Mobile Vikings kan als nichespeler dat totaalaanbod niet aanbieden en ziet concurrentie opduiken voor zijn doelgroep van jongere consumenten.

Het marktaandeel van Mobile Vikings stond ook onder druk. Mobile Vikings en het zustermerk Jim Mobile hebben volgens ons zusterblad Datanews 334.000 klanten. In mei 2018 pakte DPG Media nog uit met 365.000 klanten. Volgens de statistieken van de federale telecomregulator trappelt het segment van de virtuele operatoren zonder eigen zendmasten al enkele jaren ter plaatse. Mobile Vikings is de grootste speler onder de virtuele operatoren. Vooral Orange, dat zijn eigen netwerk ter beschikking stelt aan Mobile Vikings, wint de afgelopen jaren het meeste marktaandeel.

Een bundel met streaming of nieuws?

Mobile Vikings moet dus harder vechten om zijn positie te behouden en het kan ook niet genoeg profiteren van de andere activiteiten van DPG om zich op de voorgrond te knokken. Mobile Vikings kan moeilijk zijn eigen bundel maken. DPG denkt daar al jaren aan. Voorganger De Persgroep heeft zelfs zo'n tien jaar geleden, nog voor de overname van Mobile Vikings, een consortium getrokken dat een bundel van telecomdiensten en nieuwsabonnementen probeerde te ontwikkelen. Dat stuitte op technische en operationele obstakels en werd afgevoerd.

De overname van Mobile Vikings leek een nieuwe kans, want DPG verantwoordde de transactie onder meer met het argument dat het zo een directe relatie opbouwde met jongere consumenten, een moeilijke maar waardevolle doelgroep. Met die voet tussen de deur wordt het gemakkelijker om een klant pakweg een abonnement op de krant of de website van Het Laatste Nieuws te laten nemen. Dat was de redenering, maar het is bij een ambitie gebleven. Ondertussen krijgt een deel van de abonnees van concurrent Proximus gratis toegang tot de betalende artikels van HLN.be. Een echt uniek voordeel kan dat dus niet meer zijn voor Mobile Vikings.

De ultieme troef had een combinatie van een mobiel abonnement van Mobile Vikings met de pas gelanceerde streamingdienst Streamz kunnen zijn, maar ook daar is er een probleem. DPG werkt daarvoor samen met een concurrent van Mobile Vikings. Streamz is niet leefbaar zonder de exclusieve series van onder meer HBO (Game of Thrones) en de abonnees van de betaalkanalen die Telenet meebrengt.

Ik hoor u denken: 'Het is jammer dat DPG Media vast zit met Mobile Vikings, maar dat is toch vooral hun probleem?' Wel, neen. Belgen krijgen goede telecomdiensten, maar ze betalen er over het algemeen te veel voor in vergelijking met andere Europese landen. De prijzen voor de telecombundels en vast internet stijgen volgens Test-Aankoop al jaren sneller dan de inflatie. Het enige segment waar de prijzen min of meer gelijk bleven of zelfs een beetje zakten, waren de mobiele abonnementen en herlaadkaarten. Niet toevallig zijn daar veel meer grote spelers dan bij de vaste netwerken. Een Mobile Vikings zonder al te veel slagkracht, dat al dan niet een onderdeel van de klassieke operatoren wordt, is slechts nieuws voor de concurrentie en dus voor uw telecomfactuur.

