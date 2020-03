Na Audi en Volvo Trucks heeft ook Volvo Cars de productie voor onbepaalde tijd stopgezet. Op de werkvloer was de druk te groot geworden, blijkt uit reacties.

Na Audi en Volvo Trucks zet ook Volvo Cars de productie stop. Dat werd dinsdag bevestigd. De namiddagploeg van Volvo Cars Gent heeft nog tot 21.30 uur gewerkt. Daarna werd de productie voor onbepaalde tijd stopgezet.

Stefan Fesser, de fabrieksdirecteur van de Gentse fabriek, heeft die beslissing genomen in overleg met het Zweedse hoofdkantoor, officieel om de gezondheid van de werknemers te beschermen. In de wandelgangen is te horen dat de druk van de werkvloer erg groot was geworden, en dat er nog te weinig mensen aan het werk waren in de assemblage-afdeling.

Philippe Deschryver, hoofdafgevaardigde van het ABVV bij Volvo Cars Gent, bevestigt dat de personeelsbezetting al sterk was verminderd. "Dat is ook logisch als je weet dat iedereen die verkouden was of zich niet goed voelde naar huis werd gestuurd. Vooral bij de eindassemblage, waar mensen heel dicht bij elkaar staan, was er terecht onrust ontstaan. Wanneer een collega naar huis wordt gestuurd, dan vragen mensen zich af waarom. Aangezien er zo weinig coronatesten worden uitgevoerd, blijven mensen in het ongewisse, waardoor zij steeds ongeruster worden, en hun omgeving ook."

Meer studenten

De voorbije dagen werden de afwezige arbeiders bij Volvo Cars Gent nog vervangen door mensen uit de flexpool, vertelde woordvoerster Barbara Blomme gisterochtend nog aan onze redactie. "Dat gebeurt ook in andere periodes, bijvoorbeeld tijdens een griepepidemie. Die pool bestaat enerzijds uit vaste Volvo-mensen die op verschillende plekken in de fabriek inzetbaar zijn, anderzijds uit studenten, die via het uitzendkantoor Randstad worden gerekruteerd."

Nu de universiteiten en hogescholen dicht zijn en het hele studentenleven is stilgevallen, blijken nogal wat studenten bereid om een centje bij te verdienen. Het precieze aantal studenten dat bij Volvo Cars Gent aan de slag was, kon Blomme niet meegeven, wel dat ze van Randstad had vernomen dat het ging om een serieuze toename."

Het is maar de vraag of dat een goed idee was. Experts ijveren voor steeds strengere coronamaatregelen en er wordt al dagenlang op gehamerd dat jongeren en oudere generaties uit elkaars buurt moeten blijven. Blomme begrijpt de bezorgdheid: "Het klopt dat in onze productie verschillende generaties samenwerken, van 18-jarigen tot 60-plussers. Maar wij volgen strikt alle door de overheid opgelegde coronarichtlijnen", klonk het nog.

ABVV-hoofdafgevaardigde Deschryver is blij met de beslissing van het management om de productie stop te zetten, die volgens hem nodig was voor de gezondheid van iedereen. "Het is goed dat de directie de noodzaak heeft ingezien en niet heeft gewacht op de overheid."

Tijdelijke werkloosheid

Het is nog onduidelijk onder welk statuut de werknemers van Volvo Cars Gent vallen. "Het zal gaan om een vorm van werkloosheid. In het beste geval wordt het tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, want dat geldt dan ook voor tijdelijke werkkrachten die niet stempelgerechtigd zijn omdat ze nog in hun wachtperiode zitten. Maar de RVA neemt die beslissing."

Na Audi en Volvo Trucks zet ook Volvo Cars de productie stop. Dat werd dinsdag bevestigd. De namiddagploeg van Volvo Cars Gent heeft nog tot 21.30 uur gewerkt. Daarna werd de productie voor onbepaalde tijd stopgezet.Stefan Fesser, de fabrieksdirecteur van de Gentse fabriek, heeft die beslissing genomen in overleg met het Zweedse hoofdkantoor, officieel om de gezondheid van de werknemers te beschermen. In de wandelgangen is te horen dat de druk van de werkvloer erg groot was geworden, en dat er nog te weinig mensen aan het werk waren in de assemblage-afdeling.Philippe Deschryver, hoofdafgevaardigde van het ABVV bij Volvo Cars Gent, bevestigt dat de personeelsbezetting al sterk was verminderd. "Dat is ook logisch als je weet dat iedereen die verkouden was of zich niet goed voelde naar huis werd gestuurd. Vooral bij de eindassemblage, waar mensen heel dicht bij elkaar staan, was er terecht onrust ontstaan. Wanneer een collega naar huis wordt gestuurd, dan vragen mensen zich af waarom. Aangezien er zo weinig coronatesten worden uitgevoerd, blijven mensen in het ongewisse, waardoor zij steeds ongeruster worden, en hun omgeving ook."De voorbije dagen werden de afwezige arbeiders bij Volvo Cars Gent nog vervangen door mensen uit de flexpool, vertelde woordvoerster Barbara Blomme gisterochtend nog aan onze redactie. "Dat gebeurt ook in andere periodes, bijvoorbeeld tijdens een griepepidemie. Die pool bestaat enerzijds uit vaste Volvo-mensen die op verschillende plekken in de fabriek inzetbaar zijn, anderzijds uit studenten, die via het uitzendkantoor Randstad worden gerekruteerd."Nu de universiteiten en hogescholen dicht zijn en het hele studentenleven is stilgevallen, blijken nogal wat studenten bereid om een centje bij te verdienen. Het precieze aantal studenten dat bij Volvo Cars Gent aan de slag was, kon Blomme niet meegeven, wel dat ze van Randstad had vernomen dat het ging om een serieuze toename."Het is maar de vraag of dat een goed idee was. Experts ijveren voor steeds strengere coronamaatregelen en er wordt al dagenlang op gehamerd dat jongeren en oudere generaties uit elkaars buurt moeten blijven. Blomme begrijpt de bezorgdheid: "Het klopt dat in onze productie verschillende generaties samenwerken, van 18-jarigen tot 60-plussers. Maar wij volgen strikt alle door de overheid opgelegde coronarichtlijnen", klonk het nog.ABVV-hoofdafgevaardigde Deschryver is blij met de beslissing van het management om de productie stop te zetten, die volgens hem nodig was voor de gezondheid van iedereen. "Het is goed dat de directie de noodzaak heeft ingezien en niet heeft gewacht op de overheid."Het is nog onduidelijk onder welk statuut de werknemers van Volvo Cars Gent vallen. "Het zal gaan om een vorm van werkloosheid. In het beste geval wordt het tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, want dat geldt dan ook voor tijdelijke werkkrachten die niet stempelgerechtigd zijn omdat ze nog in hun wachtperiode zitten. Maar de RVA neemt die beslissing."