De productie in de fabriek van mineraalwaterfabrikant Chaudfontaine, die zwaar getroffen werd door de overstromingen van midden juli, herneemt geleidelijk.

De bottelarij van de producent van mineraalwater Chaudfontaine lag halfweg juli stil door de overstromingen. Het dorp Chaudfontaine, dat aan de Vesder ligt, werd zwaar getroffen door de watersnood. De marktleider in de horeca, en een filiaal van de drankenmultinational Coca-Cola, kon er toen wel voor zorgen dat de bevoorrading van Chaudfontaine niet in het gedrang kwam.

Ruim een maand na de ramp zijn de meeste productiemachines opnieuw opgestart en werden de nodige kwaliteits- en veiligheidstesten uitgevoerd. Momenteel draait de fabriek aan twee derde van zijn capaciteit. Tegen het einde van de maand zou de fabriek weer aan 100 procent moeten draaien, bevestigt directeur Achmed Boumrah.

De productielijnen, die zich op de eerste verdieping van de fabriek naast de Vesder bevinden, raakten niet beschadigd. Dat was wel het geval voor de ketels en de koelinstallatie op het gelijkvloers. Ook enkele voorraden op het gelijkvloers moesten worden vernietigd na de overstromingen. De schade wordt nog altijd opgemeten, een precies cijfer over de omvang van de schade is er nog niet, aldus de directeur.

In de fabriek van Chaudfontaine wordt jaarlijks zo'n 125 miljoen liter dranken geproduceerd. De fabriek is eigendom van Coca-Cola. Het merk kondigde donderdag nog aan dat het een bijdrage wil leveren aan de heropgebouw van de gemeente, meer bepaald door een gift van 1 miljoen euro, grotendeels bestemd voor de reconstructie van twee scholen.

