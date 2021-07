De bottelarij van de producent van mineraalwater Chaudfontaine ligt stil door de overstromingen. Het dorp Chaudfontaine ligt aan de Vesder. De marktleider in de horeca, en een filiaal van de drankenmultinational Coca-Cola, verzekert dat de bevoorrading van Chaudfontaine niet in het gedrang komt.

De Coca-Cola-fabriek ligt naast de Vesder en werd getroffen door de overstroming. "De ravage is groot", zucht Eva Lefevre, woordvoerder van Coca-Cola. "Het water van de rivier staat in Chaudfontaine inmiddels wel weer op een normaal niveau. Dat is goed nieuws. Het water is uit de straten, maar de huizen van de bewoners zijn ernstig beschadigd. De heropbouw zal tijd nodig hebben. Ook onze mineraalwatersite bleef niet gespaard. We onderzoeken momenteel samen met de verzekering en specialisten de schade. Onze mineraalwaterbottelarij ligt daardoor voorlopig stil. We zullen ze zo snel mogelijk heropstarten. Maar we kunnen nog niet zeggen binnen welke termijn."Chaudfontaine is de marktleider in de horeca, en was vorig jaar het nummer vijf in de winkels (zie ook tabel onderaan). Eva Lefevre verwacht geen aanvoerproblemen. In de zomermaanden piekt weliswaar de waterconsumptie, en draaien de bottelarijen van de mineraalwaterproducenten op volle toeren. "De producten voor onze Belgische klanten staan verspreid in vijf distributiecentra in België. We zullen onze klanten de volgende weken dus kunnen blijven bevoorraden met de voorraad Chaudfontaine-mineraalwaters die daar staat."Het stilleggen van de bottelarij is een extra kopzorg voor Chaudfontaine, dat in 2003 werd gekocht door Coca-Cola. Vorig jaar zakte het marktaandeel, vooral door een dispuut met de winkelketen Colruyt, die het merk uit de rekken haalde. Chaudfontaine wordt ook in Nederland verkocht.De Belgische marktleider Spadel had meer geluk. Het stadscentrum van Spa liep onder water. "Maar onze bottelarij Spa Monopole ligt iets hoger dan het centrum van Spa en had dus geen overstromingen", meldt woordvoerster Charlotte Giroud. "We hebben onze productie wel even moeten stilleggen de voorbije donderdag en vrijdag omdat enkele collega's hinder ondervonden, en niet naar het werk konden komen. Ook het transport van en naar de bottelarij was problematisch. Maar sinds maandag 19 juli loopt de productie in Spa Monopole weer normaal."Zowel Chaudfontaine als Spadel haalt het water uit diverse minerale bronnen in en rond de gemeenten. Die minerale waterbronnen leden geen schade door de overstromingen. "We verzekeren dat dit geen impact zal hebben op de kwaliteit van ons unieke mineraalwater", benadrukt Eva Lefevre van Coca-Cola. Het water van Chaudfontaine ontspringt uit thermale bronnen. Volgens Coca-Cola is slechts 1 procent van de drinkwaterbronnen ter wereld thermaal. Het natuurlijk mineraalwater wordt door de aarde verwarmd en ontspringt met een temperatuur van 37 graden Celsius. Vandaar de naam Chaudfontaine, ofwel 'warme fontein'. Dat water is al minstens zestig jaar oud, en komt uit rotslagen tot 1600 meter diepte."Nee, er is geen impact van de overstromingen op de bronnen", meldt ook Charlotte Giroud, woordvoerder van Spadel. "De bronnen van Spa liggen in hoger gelegen zones. Ze liggen bovendien in een beschermd natuurgebied, Parc Naturel des Sources. Dat staat onder permanent toezicht. De kwaliteit van de Spa-waters is gegarandeerd."Beide bedrijven en de werknemers staken overigens een handje toe bij de geleden schade. "We ondersteunen de inwoners en buren in Chaudfontaine en daarbuiten zo goed mogelijk", meldt Eva Lefevre. "Vorige week stuurden we alvast drankjes en kledij naar de drie crisiscentra in de regio. Vandaag vertrekt opnieuw een lading producten. En gisteren hebben we allen samen een dag vrijwilligerswerk gedaan in de gemeente Chaudfontaine."Hetzelfde verhaal bij Spadel. "We zijn druk in de weer en we geven de getroffen families en vrijwilligersplatformen water van Spa", meldt Charlotte Giroud.