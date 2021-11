Pakjesbedrijf PostNL verwacht niet dat de verzegeling van één van hun negen depots in ons land vertraging zal opleveren. Het bedrijf werkt ook aan een oplossing voor de duizenden pakjes in het verzegelde depot in Wommelgem.

De sociale inspectie, de RVA en de douane deden maandag een grootscheepse inval in depots van PostNL in Mechelen, Wommelgem en Ardooie. De inspectie stelde in Wommelgem tien inbreuken rond zwartwerk van chauffeurs en nog eens tien inbreuken rond deeltijdse arbeid vast. Het depot van Wommelgem werd na afloop van de inspectie verzegeld.

PostNL zegt er niet van uit te gaan dat de sluiting de belevering van pakjes vandaag en de komende dagen gaat vertragen. 'We draaien op volledige capaciteit. Acht van de negen depots zijn operationeel. We rekenen niet op vertraging', aldus een woordvoerster. Intussen liggen wel duizenden pakjes in het verzegelde depot van Wommelgem.

Het bedrijf werkt aan een oplossing waar het later dinsdag over zou communiceren.

