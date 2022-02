Postbedrijf PostNL moet in Nederland een boete van 2 miljoen euro betalen omdat het in 2019 niet genoeg post op tijd bezorgde. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald.

In 2019 werd 94,34 procent van alle brievenbuspost van PostNL op de eerstvolgende bezorgdag afgeleverd. De wet in Nederland vereist echter dat minimaal 95 procent van de brieven binnen die tijd wordt afgeleverd.

Volgens de directie van PostNL was er sprake van overmacht, omdat het bedrijf na de overname van concurrent Sandd af te rekenen kreeg met problemen.

Volgens toezichthouder ACM kan er geen sprake zijn van overmacht, omdat PostNL geen voorzorgsmaatregelen genomen had om te voorkomen dat de fusie met Sandd tot problemen zou leiden.

PostNLtekent bezwaar aan tegen de miljoenenboete die wordt opgelegd, blijkt uit een persbericht. Het postbedrijf benadrukt dat het minimumpercentage op tijd geleverde post slechts op een haar na (0,66 procent onder het minimum) niet werd gehaald, en herhaalt dat dat te wijten was aan overmacht als gevolg van onverwachte extra post uit het Sandd-netwerk. 'De ACM had daar rekening mee moeten houden', klinkt het.

