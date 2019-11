De poetshulpen uit de dienstenchequesector willen meer loon. Overleg daarover met de werkgevers is deze week evenwel afgesprongen. Om hun eisen kracht bij te zetten, worden acties gepland. Een staking van de poetshulpen behoort tot de mogelijkheden.

De zowat 145.000 poetshulpen en werknemers van strijkateliers die betaald worden met dienstencheques vragen, conform het interprofessioneel loonoverleg van begin dit jaar, 1,1 procent meer loon. De werkgevers willen evenwel niet verder gaan dan een éénmalige nettopremie in de vorm van een ecocheque van 130 euro.

'Omdat veel deeltijds wordt gewerkt in de sector, komt dat in werkelijkheid overeen met een eenmalige premie van 65 euro', aldus Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voedingen en Diensten.

Overleg in de sector is afgesprongen. Een stakingsaanzegging is ingediend. Er zullen volgens de bonden acties volgen. 'Een staking van de poetshulpen behoort tot de mogelijkheden', aldus Stalpaert.

Vooral in de grote bedrijven is dat een mogelijkheid. De bonden zitten de komende weken bijeen om acties uit te werken.

Het gaat om een sector met lage lonen en zwaar werk. 'Als in deze sector al geen hogere lonen meer gevraagd mogen worden, weet ik het ook niet meer', zegt Stalpaert.

In de sector van de dienstencheques zijn de voorbije jaren 'mastodonten' ontstaan, aldus de bonden. Daar zijn wel degelijk marges beschikbaar voor het personeel, oordelen ze.

In een reactie betreurt Federgon, de werkgeversorganisatie die de bedrijven uit de dienstenchequesector vertegenwoordigt, dat de vakbonden het loonoverleg eenzijdig hebben stopgezet.

Volgens Federgon hebben de werkgevers constructieve voorstellen op tafel gelegd, rekening houdend met de beperkte marges die de dienstenchequebedrijven hebben.

'De dienstenchequesector is vandaag een sector in nood, de rentabiliteit van de bedrijven ligt extreem laag, waardoor ze vandaag niet kunnen ingaan op de eisen van de vakbond', zegt Herwig Muyldermans, algemeen directeur van Federgon.