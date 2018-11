Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere (Showpad): 'In 2019 naar Azië'

Drie vragen aan Pieterjan Bouten en Louis Jonckheere

Haalt Showpad zijn ambitieuze doelstellingen?

PIETERJAN BOUTEN. "We zijn nu bezig met het vierde en belangrijkste kwartaal en wellicht overschrijden we de kaap van 50 miljoen dollar recurrente omzet. Dat is min of meer een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. De volgende grote doelstelling op middellange termijn is 100 miljoen. Ook geografisch willen onze grenzen verleggen. We hebben al een paar keer overwogen de Aziatische markt te betreden, in 2019 maken we er werk van."

Blijft het zwaartepunt in de VS en in België?

LOUIS JONCKHEERE. "Showpad is geen Gents-Amerikaans verhaal meer. Het gros van de medewerkers werkt ofwel vanuit Gent of vanuit Chicago, maar we zijn een global company en we denken ook zo. Dit jaar hebben we onder meer onze kantoren in München en in Londen versterkt of opgezet. We halen steeds grotere contracten binnen, die vaak in de honderdduizenden euro's lopen, en daarom willen we ook dichter bij zulke klanten zitten."

Waarom wilden jullie LearnCore graag overnemen?

JONCKHEERE. "Showpad had al een uitgebreid aanbod voor verkoopteams, maar met de overname is onze voorsprong groter geworden. Veel concurrenten hebben partnerships met externe aanbieders van trainingsoftware. Wij hebben dat ook, maar wij kunnen dat nu zelf en geïntegreerd aanbieden in ons platform. Naast die unieke positionering, is LearnCore nog op een andere manier cruciaal voor ons succes. Binnen drie tot vijf jaar wordt alle zakelijke software gedreven door artificiële intelligentie. Ons platform zal met de oplossing van LearnCore nog meer waardevolle data genereren die kan worden ontsloten met artificiële intelligentie en verkopers slimmer kan maken."

Wat doet het bedrijf?

Oorspronkelijk was Showpad een tool om verkooppresentaties te delen en te presenteren op tablets. Nu is het een softwareplatform dat verkopers ondersteunt met het juiste verkoop- en marketingmateriaal en met gepersonaliseerde training en coaching. Daarnaast kan via het platform allerlei data over het verkoopproces en de effectiviteit van het marketingmateriaal worden geanalyseerd.

Vandaar de keuze

Bouten en Jonckheere zijn voorbeeld voor andere jonge Belgische techondernemers. In plaats van zich in een vroeg stadium te laten overkopen, bouwen ze Showpad volop uit tot een wereldleider in zijn niche.

Dit jaar werd de sectorgenoot LearnCore overgenomen, gespecialiseerd in online training en coaching. In de wandelgangen circuleert een overnamebedrag van 50 miljoen dollar. Ook hun klantenportefeuille bouwen ze met dezelfde grote ambitie uit met onder meer grote namen als GE Healthcare, Coca-Cola en Goodyear.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

JONCKHEERE. "De overname van LearnCore, zonder twijfel. Onze intuïtie wordt bevestigd. De integratie van het team verloopt zeer vlot, er zijn weinig verschillen in bedrijfscultuur. We hebben nog een weg af te leggen in de integratie van hun product, maar we zien nu al dat ons uitgebreide aanbod aanslaat bij onze klanten."

De belangrijkste uitdaging

JONCKHEERE. "De grootste competitie komt van onszelf. We hebben zeer goede kaarten in handen en dus staat en valt alles met de uitvoering van onze plannen. En dat is vaak een enorme jongleeroefening."

BOUTEN. "Het is daarbij belangrijk dat we ons niet verliezen in de details. Onder meer door de overname komt er zoveel op het bedrijf af en moeten we nog meer onze aandacht over de meest uiteenlopende zaken verdelen. Maar we blijven focussen op dezelfde twee simpele doelstellingen. Showpad moet een topwerkgever zijn zodat we het beste talent aantrekken en een leider in onze niche van sales enablement zijn."

CV Pieterjan Bouten Diploma: communicatie-wetenschappen (KU Leuven), master in international business (HUB-Ehsal) 2006-2007: consultant bij Accenture 2007-2010: een van de eerste werknemers van de Belgische netwerksite Netlog 2010: richt samen met Louis Jonckheere en Jeroen Lemaire de appontwikkelaar In The Pocket op. Hij en Jonckheere zijn er nu bestuurder 2011: richt samen met Louis Jonckheere en Peter Minne Showpad op, sindsdien CEO