Philippe Weiler en Salvatore Iannello volgen Caroline Pauwels en Nicolas Declercq op als de Nederlandstalige en de Franstalige CSR Professional of the Year. Op een live-uitzending vanuit Technopolis maakte organisator Time4Society op 25 februari de winnaars bekend.

CSR staat voor corporate social responsibility, het Engelse equivalent van MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die daarmee bezig zijn, streven niet enkel winst na, maar houden ook rekening met hun impact op de mens en het milieu. De SDG's, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zijn daarbij een belangrijke leidraad. Caroline Pauwels, de rector van de VUB, geeft haar titel als Nederlandstalige CSR Professional door aan Philippe Weiler, head of sustainability bij de retailer Lidl Belgium.

Weiler haalde het van de twee andere finalisten. Dat waren Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, en Winok Oplinus, CSR-manager België & Nederland bij DPG Media, het bedrijf boven onder meer Het Laatste Nieuws en VTM.

Onder impuls van Philippe Weiler lanceerde Lidl met Way to Go een duurzame chocoladereep, waarbij de cacaoboeren in Ghana een eerlijk loon krijgen. De reep kwam niet alleen in België op het schap te liggen, maar ook in het buitenland. De chocoladereep was niet het enige project van Weiler, die een achtergrond heeft in de ngo-wereld, dat internationaal ging. Wat begon als een strategie om de CO2-voetafdruk van Lidl België te verkleinen leidde tot een wereldwijde strategie waarmee de retailer zijn impact op het klimaat wil verkleinen.

Chocolade

Aan Franstalige zijde wordt Nicolas Declercq van brouwerij Léopold 7 opgevolgd door Salvatore Iannello, de CEO van het chocoladebedrijf Galler. Zijn medefinalisten waren Isabelle De Bruyne, sustainability-manager van het bouwbedrijf CFE Contracting en Charlotte De Vroey, sustainability-manager bij de retailer Delhaize.

De bevlogen Galler maakte indruk op de jury met het verhaal hoe hij na een lange zeilreis in 2018 terugkwam bij het familiebedrijf en inzag dat het hele zakenmodel op de schop moest en plaats moest maken voor een meer duurzame aanpak. Salvatore Iannello zette een transformatie in gang die ervoor moet zorgen dat ook de cacaoproducenten loon naar werken krijgen. Het bedrijf zit op dit moment in een transformatie. Iannello spreekt van een paradigmawissel, waarbij een puur winstgedreven zakenmodel wordt ingeruild voor een manier van werken waarbij het bedrijf ook een positieve impact heeft op de mens en het milieu.

De Franstalige CSR Professional of the Year Salvatore Iannello. © .

Pionier

Voor de derde keer zijn ook CSR Pioneer-prijzen uitgereikt. Die aanmoedigingsprijs beloont iemand die het afgelopen jaar een pioniersrol vervulde met een duurzaamheidsproject dat aanspreekt. Aan Nederlandstalige kant gingen de prijzen naar Sofie Foets, de oprichtster van Tada, wat staat voor ToekomstAtelierdelAvenir. De tweetalige vzw biedt kwetsbare Brusselse jongeren creatief weekendonderwijs om hun te helpen zich te ontwikkelen. De Franstalige CSR Pioneer of the Year is Julie Foulon. Ze ontving de prijs voor haar engagement bij Girleek. Foulon richtte Girleek op om vrouwen die moeilijk de weg vinden naar opleidingen, te helpen met de start van een eigen zaak. Eind vorig jaar publiceerde Trends dit portret van Julie Foulon.

De CSR Professional-prijs worden georganiseerd door de vzw Time4Society, die bedrijven begeleidt met duurzaamheidstrainingen en -advies. De organisatie wordt geleid door Nathalie Bekx, die ook de CEO is van het trendonderzoeksbureau Trendhuis. Juryvoorzitter Fons Leroy (voorzitter Beroepenhuis en ex-VDAB) zag dat de kwaliteit van de presentaties en de dossiers voor de zesde editie van CSR Professional of the Year opnieuw is gestegen.

In verschillende stappen koos de tweetalige jury, waaronder heel wat CEO's van sectorfederaties, uit de tientallen schriftelijke dossiers vijf kandidaten per taalrol. Die tien kandidaten hebben op 4 februari hun dossier online verdedigd. Dat leidde tot een top drie per taalrol. De score van de jury telt mee voor 75 procent van het resultaat. Vanaf 10 tot 24 februari kon het publiek stemmen op zijn favoriete kandidaat. Dat publieksresultaat telt mee voor een kwart van het resultaat. De CSR Professional of the Year is een organisatie van Time4Society in samenwerking met Trends, WisKeys, en Trendhuis.

CSR staat voor corporate social responsibility, het Engelse equivalent van MVO of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die daarmee bezig zijn, streven niet enkel winst na, maar houden ook rekening met hun impact op de mens en het milieu. De SDG's, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zijn daarbij een belangrijke leidraad. Caroline Pauwels, de rector van de VUB, geeft haar titel als Nederlandstalige CSR Professional door aan Philippe Weiler, head of sustainability bij de retailer Lidl Belgium.Weiler haalde het van de twee andere finalisten. Dat waren Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, en Winok Oplinus, CSR-manager België & Nederland bij DPG Media, het bedrijf boven onder meer Het Laatste Nieuws en VTM.Onder impuls van Philippe Weiler lanceerde Lidl met Way to Go een duurzame chocoladereep, waarbij de cacaoboeren in Ghana een eerlijk loon krijgen. De reep kwam niet alleen in België op het schap te liggen, maar ook in het buitenland. De chocoladereep was niet het enige project van Weiler, die een achtergrond heeft in de ngo-wereld, dat internationaal ging. Wat begon als een strategie om de CO2-voetafdruk van Lidl België te verkleinen leidde tot een wereldwijde strategie waarmee de retailer zijn impact op het klimaat wil verkleinen.Aan Franstalige zijde wordt Nicolas Declercq van brouwerij Léopold 7 opgevolgd door Salvatore Iannello, de CEO van het chocoladebedrijf Galler. Zijn medefinalisten waren Isabelle De Bruyne, sustainability-manager van het bouwbedrijf CFE Contracting en Charlotte De Vroey, sustainability-manager bij de retailer Delhaize.De bevlogen Galler maakte indruk op de jury met het verhaal hoe hij na een lange zeilreis in 2018 terugkwam bij het familiebedrijf en inzag dat het hele zakenmodel op de schop moest en plaats moest maken voor een meer duurzame aanpak. Salvatore Iannello zette een transformatie in gang die ervoor moet zorgen dat ook de cacaoproducenten loon naar werken krijgen. Het bedrijf zit op dit moment in een transformatie. Iannello spreekt van een paradigmawissel, waarbij een puur winstgedreven zakenmodel wordt ingeruild voor een manier van werken waarbij het bedrijf ook een positieve impact heeft op de mens en het milieu.Voor de derde keer zijn ook CSR Pioneer-prijzen uitgereikt. Die aanmoedigingsprijs beloont iemand die het afgelopen jaar een pioniersrol vervulde met een duurzaamheidsproject dat aanspreekt. Aan Nederlandstalige kant gingen de prijzen naar Sofie Foets, de oprichtster van Tada, wat staat voor ToekomstAtelierdelAvenir. De tweetalige vzw biedt kwetsbare Brusselse jongeren creatief weekendonderwijs om hun te helpen zich te ontwikkelen. De Franstalige CSR Pioneer of the Year is Julie Foulon. Ze ontving de prijs voor haar engagement bij Girleek. Foulon richtte Girleek op om vrouwen die moeilijk de weg vinden naar opleidingen, te helpen met de start van een eigen zaak. Eind vorig jaar publiceerde Trends dit portret van Julie Foulon.De CSR Professional-prijs worden georganiseerd door de vzw Time4Society, die bedrijven begeleidt met duurzaamheidstrainingen en -advies. De organisatie wordt geleid door Nathalie Bekx, die ook de CEO is van het trendonderzoeksbureau Trendhuis. Juryvoorzitter Fons Leroy (voorzitter Beroepenhuis en ex-VDAB) zag dat de kwaliteit van de presentaties en de dossiers voor de zesde editie van CSR Professional of the Year opnieuw is gestegen.In verschillende stappen koos de tweetalige jury, waaronder heel wat CEO's van sectorfederaties, uit de tientallen schriftelijke dossiers vijf kandidaten per taalrol. Die tien kandidaten hebben op 4 februari hun dossier online verdedigd. Dat leidde tot een top drie per taalrol. De score van de jury telt mee voor 75 procent van het resultaat. Vanaf 10 tot 24 februari kon het publiek stemmen op zijn favoriete kandidaat. Dat publieksresultaat telt mee voor een kwart van het resultaat. De CSR Professional of the Year is een organisatie van Time4Society in samenwerking met Trends, WisKeys, en Trendhuis.