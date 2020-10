Julie Foulon is een van de spilfiguren van de Belgische start-upscene. Nadat ze al haar schouders heeft gezet onder BetaGroup, Start it@KBC Brussel en MolenGeek, bouwt ze nu aan een nieuwe start-upcommunity, Startup Vie.

Trends zet een jaar lang elke week een vrouwelijke topmanager, wetenschapper, techondernemer of influencer in de schijnwerpers. De vijftig vrouwen staan op de eerste lijst van Inspiring Fifty Belgium.

Tien jaar geleden was BetaGroup de eerste grote start-upcommunity in België. In een Brusselse universiteitsaula ontmoetten heel wat jonge ondernemers voor het eerst investeerders en managers van grote bedrijven en presenteerden Franstalige en Vlaamse ondernemers in het Engels hun businessidee. Julie Foulon coördineerde die gemeenschap tussen 2012 en 2015, met events waar tot vierhonderd mensen op afkwamen. Daarna zette Foulon mee de Brusselse afdeling van Start it@KBC op poten, dat BetaGroup had afgelost als de grootste start-upgemeenschap van het land. In 2016 richtte ze mee MolenGeek op. Die non-profitorganisatie in Sint-Jans-Molenbeek leerde heel wat jongeren met een migratieachtergrond, vaak zonder middelbareschooldiploma, te programmeren. "Ja, zelfs als je op je veertiende de school verlaten hebt, kun je nog ondernemer worden" vindt Julie Foulon. "Ondernemerschap is meer een kwestie van mindset dan van diploma." Vorig jaar vertrok Foulon bij MolenGeek, dat was uitgegroeid tot een succes, met activiteiten tot in Borgerhout. Toen de ondernemer en investeerder Thierry Huart Julie Foulon vroeg om vanaf 1 oktober Startup Vie als medeoprichter uit te bouwen, hapte ze meteen toe. Tien jaar na BetaGroup wil ze met Startup Vie een nieuwe grote start-upgemeenschap creëren. De testversie begint over een tweetal weken, de officiële lancering is gepland in januari. Julie Foulon zal met Startup Vie filmpjes maken over Belgische start-ups. Er komen ook korte filmpjes om ingewikkelde onderwerpen uit te leggen zoals term sheet - jargon voor een basisdocument voor onderhandelingen met een risicokapitaalinvesteerder. Startup Vie wil ook langere video's maken om Europese investeerders en Belgische ondernemers dichter bij elkaar te brengen. De slogan #NoBullshit zet de toon van Startup Vie. Het wil niet concurreren met de traditionele nieuwsmedia door scoops na te jagen. En het wil zeker geen goednieuwsshow brengen, maar eerder de start-upmythes doorprikken door te laten zien wat zich achter de schermen van een kapitaalronde of een productlancering afspeelt. Dat zal gebeuren via sociale media als Facebook, YouTube en LinkedIn. Net zoals bij MolenGeek blijft diversiteit een prioriteit. Startup Vie wil meer vrouwen, meer mensen zonder hogere opleiding en meer mensen met een migratieachtergrond helpen om ondernemer te worden. Het is Foulons missie om de techwereld toegankelijker te maken voor groepen die zich uitgesloten voelen. "Kranten en media schrijven wel over start-ups, maar ze beschrijven met een objectieve invalshoek zaken als hoe een start-up geld ophaalt bij een groot bedrijf. Maar wie on the ground werkt met jongeren en vrouwen die ondernemer willen worden, merkt dat zij vaak compleet verloren lopen. Als zij horen over een bedrijf dat geld ophaalt, lijkt dat niks voor hen. Ze zien zichzelf niet als een ondernemer met een start-up, terwijl ze het wel zijn. Wij willen die barrières neerhalen." Technologie toegankelijker maken, is ook de reden waarom ze na drie jaar vertrok bij MolenGeek. Mensen leren programmeren volstaat niet, eigenlijk heb je volgens Foulon een incubator nodig om mensen te begeleiden die het ondernemerschap wel in zich dragen, maar zich geen deel van het bestaande tech-ecosysteem voelen. "Jonge mensen die problemen hebben op school opleiden tot IT-ontwikkelaars is fantastisch", zegt Julie Foulon. "Maar als je hen geen andere onderliggende vaardigheden leert, lopen ze verloren. Als mensen zich niet op hun plaats voelen - bijvoorbeeld omdat ze de enige zijn met een hoofddoek - haken ze af." Met haar organisatie Girleek probeerde ze dat het afgelopen jaar te verhelpen. Terwijl ze ook trainingen gaf in grote bedrijven, organiseerde ze twee keer per week een gratis webinar over digitale tools. Zo bereikte ze tweeduizend vrouwen. "Die hadden weinig tijd, omdat ze moesten winkelen of voor de kinderen zorgen. Met mijn webinar bereikte ik hen terwijl ze met andere zaken bezig waren. Ik opende tegelijk een kleine incubator en volgde vijftien projecten op, gratis. Het is heel belangrijk toegankelijk te zijn. Ik heb jonge mensen van zestien die een bedrijfje willen beginnen. Ik ben zelf heel geeky, soms zit ik hen op zondagochtend te helpen om hun website op zetten. Dat kan heel vermoeiend zijn, want ik moet af en toe ook nog slapen." Websites bouwen was wat Julie Foulon deed nadat ze door de financiële crisis van 2008 haar baan bij een bank was kwijtgeraakt. Het was het begin van haar ondernemersloopbaan, die haar deed uitgroeien tot een spilfiguur van de Belgische techscene. Dat de in Parijs geboren Foulon in België zou belanden, is het gevolg van toevalligheden waarin luxejachten aan de Franse Rivièra, skydiven en de liefde hoofdrollen spelen. "Na mijn master in finance trok ik een jaar naar de Franse Rivièra om er te werken op grote jachten. Ik wilde Engels leren en reizen. Terwijl ik met een jacht van een Saudi-Arabische prins in Italië was, leerde ik skydiven. Ik haalde in twee weken mijn licentie, hoewel de Italiaanse instructeurs en ik niet met elkaar konden praten omdat ik geen Italiaans sprak. Ze toonden me beelden van wat ik moest doen. Als ik er nu op terugkijk, was het zot om zo uit een vliegtuig te springen." Terug in Frankrijk begon ze veel te skydiven in Maubeuge, vlak bij de Belgische grens. Ze leerde er Belgen kennen, begon ook in ons land te springen en kreeg verkering met een Belg. Ze verhuisde van Monaco naar het iets minder mondaine Charleroi. Het contrast was aanvankelijk een schok, maar ze werd al snel verliefd op de stad."In 2012 verhuisde ik naar Brussel, later ontmoette ik de vader van mijn dochter en verhuisde ik naar Antwerpen, waar hij vandaan komt. Ik heb dus in de drie gewesten van het land gewoond", vertelt Foulon. Na haar relatiebreuk verhuisde Foulon - die Nederlandse les neemt - weer naar de hoofdstad. Ook meer Nederlandstalige ondernemers bij Startup Vie betrekken wordt een van de uitdagingen van de nieuwe organisatie. Het bedrijf haalde een half miljoen euro startkapitaal op bij enkele investeringsfondsen en dertig bekende Franstalige ondernemers, onder wie Adrien Roose en Tanguy Goretti van Cowboy, Dimitri De Boose van Bsit en Muriel Bernard van Efarmz. "Startup Vie is op dit moment heel Franstalig. Als je barrières wilt doorbreken en heel toegankelijk wilt zijn, is het belangrijk de taal te spreken van de mensen die je wilt bereiken. Ik zal mijn filmpjes in het Frans presenteren, maar we zoeken een Vlaamse tegenhanger voor mij." "Met de 500.000 euro die we ophaalden, bouwen we het team uit", zegt Foulon. "We hebben ook monteurs voor de filmpjes nodig. Ons idee is onafhankelijk van subsidies te zijn. We zijn geen vzw maar een bedrijf, en we zullen producten verkopen aan grote bedrijven. We willen een vipclub van bedrijven creëren, waar ze video's en nieuws kunnen maken."Startup Vie zoekt een juiste plek in het centrum van Brussel om er zijn studio op te zetten.