Met 1.141 kantoren heeft de nieuwe fusiebank Crelan te veel kantoren. 'Een rationalisering is onvermijdelijk', geeft CEO Philippe Voisin toe. 'Maar ze is niet voor meteen'.

Op een persconferentie werd de overname van AXA Bank door Crelan, en het nieuwe samenwerkingsverband tussen de coöperatieve bank en verzekeraar AXA toegelicht. CEO Philippe Voisin en bestuursvoorzitter Luc Versele zetten uitgebreid alle argumenten voor de fusie van Crelan en AXA Bank op een rijtje.

Waarom is de overname van AXA Bank een opportuniteit voor Crelan?

PHILIPPE VOISIN (CEO CRELAN). "Ze geeft ons kritische massa, waardoor we de kosten kunnen optimaliseren en meer middelen investeren in de digitalisering van de bank en in de modernisering van onze IT. Bovendien kadert de overname in een strategisch samenwerkingsverband met verzekeraar AXA. Daardoor zullen we meer fee-inkomsten realiseren uit de verkoop van verzekeringen en ons verdienmodel diversifiëren in de richting van het bank-verzekeren. Tenslotte zijn de twee banken een spiegelbeeld van elkaar, wat de integratie moet vergemakkelijken. De activiteiten zijn quasi dezelfde, we kennen de business, er is geen complexiteit."

Met 1.141 kantoren telt de fusiebank veel meer agentschappen dan andere banken. Gaat u daar zwaar in snoeien?

VOISIN. "Kijk, niemand beweert dat de fusie een gemakkelijk verhaal zal zijn. We hadden ook niets kunnen doen, maar niets is erger dan immobilisme. Een rationalisering van het kantorennet is onvermijdelijk, maar ze is niet voor meteen. Onze aandacht gaat prioritair naar de integratie van de twee organisaties en de IT-migratie. Daar denken we twee jaar voor nodig te hebben. Als we het kantorennet of het personeelsbestand op de hoofdkantoren afbouwen, zullen we dat op een verantwoordelijke manier, in dialoog en transparantie, doen. Zoals we dat de voorbije jaren bij Crelan gedaan hebben."

Hoe gaat Crelan de overname van AXA Bank (540 miljoen euro) financieren?

LUC VERSELE (voorzitter raad van bestuur Crelan). "We hebben een sterke kapitaalbuffer. Onze solvabiliteitsratio bedraagt 18,3 procent. We hopen dat de toezichthouders tegen mei, juni 2020 de operatie goedkeuren. In tussentijd gaan we bij onze coöperanten zo'n 60 miljoen euro vers kapitaal ophalen. Dat is het normale bedrag dat we, zonder specifieke inspanningen, jaarlijks ophalen via de verkoop van coöperatieve aandelen. Eenmaal de operatie goedgekeurd zullen we wellicht een tandje bijsteken."

U gaat de coöperatieve aandelen actief aanprijzen?

VERSELE. "Met AXA Bank halen we 850.000 nieuwe klanten binnen. Dat zijn allemaal potentiële nieuwe coöperanten. Het volstaat dat vijf of tien procent van hen op de aandelen intekent, en we hebben onze financiering rond. Een coöperatief aandeel brengt 3 procent op. Ik ben ervan overtuigd dat we klanten kunnen overtuigen dat dit een interessantere belegging is dan dat ze hun geld op een spaarboekje laten staan."

Waarom neemt de Franse AXA Groep een participatie van 10 procent in Crelan?

VERSELE. "Dat is een bezegeling van de langetermijn samenwerking die we willen uitbouwen. AXA wordt onze preferentiële partner voor schadeverzekeringen. Dat ze in het kapitaal van de fusiebank treden, versterkt het project. En als we niet tevreden zijn, kunnen we binnen een aantal jaren een beroep doen op een call-optie die ons het recht geeft AXA weer uit te kopen."