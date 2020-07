Engie reorganiseert zijn dienstentak. Een nieuwe structuur moet het bedrijf helpen zijn klanten beter te begeleiden naar een lage uitstoot.

Het doek valt voor de merknamen Fabricom, Axima en Cofely. De drie dochters van Engie komen voortaan naar buiten onder één koepel: Engie Solutions. De nieuwe entiteit krijgt drie kapiteins. Stan de Pierpont (ex-CEO Engie Cofely) en Mark Dirckx (ex-CEO Fabricom) worden respectievelijk bevoegd voor steden en gemeentes en voor industrie, terwijl Natalie Dewulf de verantwoordelijkheid krijgt over de tak gebouwen. De nieuwe merknaam - de fusie zal juridisch nog wel wat tijd vergen - overkoepelt 9600 werknemers in 56 vestigingen en draait 2 miljard euro omzet. Engie stelt in België 17.000 mensen te werk en is goed voor een omzet van 7 miljard euro. De operatie is niet bedoeld om synergie en besparingen te zoeken, of medewerkers naar de uitgang te duwen. "Dit is een groeiverhaal", benadrukt Mark Dirckx. "Iedereen in deze sector zoekt extra personeel." Cofely was vooral gespecialiseerd in oplossingen voor energie-efficiëntie, Axima in technieken voor verwarming, ventilatie, koeling en brandveiligheid, terwijl Fabricom sinds 1946 zijn strepen verdiende als integrator van multitechnische oplossingen. De reorganisatie heeft vooral operationele redenen, stelt Stan De Pierpont. "We willen bij onze klanten koolstofneutraliteit promoten. De structuur, met drie gespecialiseerde bedrijven die soms tegelijk op dezelfde werf bezig waren, was daarvoor niet meer aangepast. Daarom werken we voortaan per klantensegment, zodat een klant nog maar één gesprekspartner heeft die alle facetten van een probleem kan aanpakken." "Na corona wordt het klimaat de volgende crisis", zegt Philippe Van Troeye, de CEO van Engie Benelux. "De klimaatverandering heeft een enorme impact op onze manier van leven, produceren en verbruiken. Dat aanpakken vergt actie op alle niveaus en van alle sectoren. Dat betekent ook heel lokale inspanningen die bij elke klant moeten worden gerealiseerd. De coronacrisis zal lelijk huishouden, maar alles wat aan een duurzame samenleving is verbonden, zal bovenaan op de agenda blijven." De krachtenbundeling rijmt naadloos met de strategie van het moederbedrijf Engie. De Franse multinational integreerde ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en elders zijn dienstendochters. "Vergeet niet dat Europa tegen 2050 naar klimaatneutraliteit streeft. Daarvoor moeten nog gigantisch veel aanpassingen gebeuren. De markt van de industrie, de gebouwen, de overheden en de mobiliteit zal alleen maar groeien." Fabricom, Cofely en Axima hebben al een geschat marktaandeel van 30 procent. "Dat mag ons niet weerhouden van de ambitie naar 35 procent te gaan", lacht Van Troeye. "Lokale energieproductie, de integratie daarvan in de bedrijfsprocessen, energie-efficiëntie, de opslag van energie, de productie van waterstof voor mobiliteit: dat worden gamechangers voor het Europese energiesysteem", voorspelt Van Troeye. "Er zal nog gecentraliseerde productie overblijven, maar onze activiteiten zullen zich meer en meer op het terrein van onze klanten afspelen, zowel bij de particulieren als - met Engie Solutions - bij de bedrijven en de lokale gemeenschappen. Engie Solutions wordt onze motor van een energiesysteem in evolutie." De officiële start van de nieuwe structuur op 1 april werd uitgesteld door de coronacrisis. Maar dat heeft ook positieve kanten, meent De Pierpont. "Ik ben ervan overtuigd dat corona een impact zal hebben op de mentaliteit en de levenswijze van de mensen. Het biedt de kans om oude gewoontes af te zweren en meer aandacht te besteden aan klimaatneutraliteit." De Pierpont gaat ervan uit dat de steden en de gemeenten de komende jaren fors investeren. "Dat is nodig voor de herlancering van de economie. Dan kunnen we beter investeringen doen die op termijn leiden tot goedkopere en meer milieuvriendelijke oplossingen. Iedereen weet dat de energieprijzen op termijn opnieuw zullen stijgen." Ook in de industrie merkt Dirckx weinig vertraging door corona. "De lage olieprijs heeft wellicht meer invloed op de investeringsbeslissingen dan corona, al is dat niet noodzakelijk goed nieuws voor onze klimaatneutraliteit. Maar dat is een goede gelegenheid voor projecten die op lange termijn energiebesparingen mogelijk maken." Engie Solutions blijft zweren bij zijn decentrale aanpak, met 56 vestigingen in België. "Dat is onze troef, ook omdat de cohesie bij die lokale ploegen groot is. Het zijn net kleine kmo's", weet Natalie Dewulf, een van de drijvende krachten achter de nieuwe structuur. "We willen bij onze klanten met één stem spreken, al beseffen we dat het wel een tijdje duurt om één bedrijfscultuur te implementeren. Iedereen meekrijgen wordt een grote uitdaging." Een deel van de groei kan ook komen van bestaande klanten, aan wie nu meer oplossingen kunnen worden aangeboden. Dewulf: "We kunnen advies geven, maar ook ontwerpen, bouwen, installeren, het onderhoud en het beheer op ons nemen. We gaan naar een oplossing waarbij de klant niet zozeer een installatie koopt, maar de diensten eromheen. Dat zijn contracten met een levensloop van 25 jaar of meer. De klanten betalen voor de warmte, de koude of de energie die ze willen. Wij moeten ervoor zorgen dat we die normen halen. Indien nodig, schakelen we externe partners in - bouwbedrijven voor civiele werken of specialisten zoals Commuty, een start-up in mobiliteit en parkingbeheer." Het voornaamste struikelblok om de groeiplannen te realiseren, is het vinden van voldoende geschikt personeel. "Overnames kunnen nuttig zijn, wanneer het gaat over specifieke technologie. De oplossingen die we willen aanbieden, vereisen meer digitalisering, informatisering of de integratie van bijvoorbeeld waterstof. Bedrijven kopen om extra werkkrachten in te lijven, heeft geen zin, want die bedrijven zijn meestal zelf op zoek naar personeel." Daarom lanceert het bedrijf de Engie Academy, dat de verspreide opleidingsbudgetten bundelt. Mark Dirckx: "De bedoeling is onze mensen bij te scholen, maar ook nieuwe medewerkers die misschien geen of een ander diploma hebben, op te leiden, zodat ze bij ons aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan de slimme meters, die nu in heel Vlaanderen worden geïnstalleerd. Daarvoor heb je mensen nodig die die toestellen kunnen aansluiten."