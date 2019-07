Pfizer en Mylan fuseren niet-gepatenteerde medicijnen

Pfizer en Mylan gaan hun niet-gepatenteerde medicijnen -of middelen zonder voorschrift- fuseren, zo kondigen ze maandag aan. Er ontstaat een wereldspeler in zijn soort, met onder meer Lipitor (anti-cholesterolpil), Viagra (erectiemiddel) en EpiPen (injectie tegen allergie) in portefeuille.

