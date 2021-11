Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines heeft donderdag een nieuwe merkidentiteit, met ook een nieuw logo, voorgesteld. 'Dit is een belangrijke mijlpaal voor Brussels Airlines, we beginnen aan een nieuw hoofdstuk', zei CEO Peter Gerber bij de onthulling van het eerste vliegtuig in de nieuwe kleuren. Het b-logo zal wel nog tot in 2024 te zien zijn.

'We zijn ervan overtuigd dat dit het perfecte moment is om de wereld te tonen dat het ergste voorbij is. Dit is een zichtbaar signaal dat we naar de toekomst kijken', aldus Gerber tijdens de voorstelling van het nieuwe logo van de luchtvaartmaatschappij.

Brussels Airlines moest de voorbije jaren heel wat woelige waters doorzwemmen. Zo zou de maatschappij eersrt geïntegreerd worden in Lufthansa-dochter Eurowings, om nadien toch een eigen positie te krijgen in de Lufthansa-groep. Dan volgden herstructureringsplannen (Reboot en Reboot+), en uiteraard de coronacrisis die de hele sector midscheeps trof. Er moest ook bij Brussels Airlines overheidssteun aan te pas komen om de crisis te overleven.

Maar stilaan kruipt de maatschappij uit het dal. Zo werd er in het derde kwartaal voor het eerst sinds de crisis operationele winst geboekt. 'De winter zal nog op alle vlakken koud zijn, maar we verwachten dat het vanaf het tweede kwartaal van 2022 écht beter zal beginnen gaan', aldus Gerber.

Identiteit

En dus is dit volgens de maatschappij het juiste moment om de bladzijde om te slaan door een nieuwe merkidentiteit voor te stellen. Daarbij verdwijnt het gekende b-logo, gevormd voor veertien rode bollen. Die bollen blijven wel, maar het zijn er nog negen van verschillende grootte die in de vorm van een vierkant zijn gezet. 'Geen stip is gelijk', klinkt het, en dat is 'om de diversiteit van de klanten, de bestemmingen en de medewerkers weer te geven'. In de naam krijgt voorts het woord Brussels een prominentere plaats, Airlines wordt kleiner.

De maatschappij benadrukt ook dat de nieuwe merkidentieit maar 'enkele honderdduizenden euro's' kost. 'Want we zijn nog altijd in kostenpesparingsmodus.' Ze kiest er daarom voor om de vliegtuigen pas te herschilderen op het moment dat ze sowieso een nieuwe verflaag moeten krijgen. Het tweede toestel zit momenteel bij de schilders, volgend jaar krijgen er normaal zes de nieuwe look aangemeten. Het laatste toestel met het oude b-logo zou in 2024 uit de vloot verdwijnen.

'Na jaren gekenmerkt door zoveel veranderingen, is het belangrijk om onze marktpositie te verduidelijken en te bevestigen', zegt ook marketingdirecteur Michel Moriaux. Dat gaat ook gepaard met een nieuwe slogan: 'You're in good company'.

Voor aanvang van het evenement was er protest van een honderdtal personeelsleden, die symbolisch de rug keerden naar de loods waarin het nieuw beschilderde vliegtuig werd voorgesteld. Zij vinden dat er andere prioriteitein zijn dan een nieuw logo. CEO Gerber wil het personeel geruststellen: 'Deze nieuwe merkidentiteit is een teken dat we investeren. Dat doen we ook in de mensen.' Zo wees Gerber erop dat er aanwervingen bezig zijn. 'Het personeel heeft perspectief en we zullen groeien.'

