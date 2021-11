Een honderdtal werknemers van Brussels Airlines heeft donderdag actiegevoerd aan de loods waar de luchtvaartmaatschappij het eerste vliegtuig met het nieuwe logo zal voorstellen. Ze keerden symbolisch de rug naar hun werkgever. De werknmers hekelen vooral de timing van de 'marketingoperatie', melden de vakbonden.

'De mensen keren symbolisch hun rug naar het gebouw', aldus Olivier Van Camp van de socialistische vakbond. 'We zijn op zich niet tegen een nieuw logo, want vernieuwing is geen probleem. Maar de timing is niet goed', klinkt het.

'Het geld had beter gespendeerd kunnen worden', zegt ook Tim Roelandt van de liberale vakbond. 'Er zijn andere prioriteiten.' Hij verwijst naar het personeel, dat door verschillende herstructureringen is gegaan (Reboot, Reboot+), de tijdelijke werkloosheid tijdens de coronacrisis en de zware werkdruk die er afgelopen zomer was.

Tegen die werkdruk werd er tijdens de zomer al geprotesteerd met kleine acties, maar een structurele oplossing is er nog altijd niet. 'Het ongenoegen zit diep', aldus Paul Buekenhout van de christelijke vakbond. Hij roept de directie van Brussels Airlines op om te overleggen over structurele oplossingen voor het personeel.

'De werknemers willen vandaag vooral een signaal geven. We hopen dat dit niet in dovemansoren valt. We willen vooral een oplossing naar volgende zomer toe', vat Roelandt samen.

