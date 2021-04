Het toerisme in Vlaanderen zal vier jaar nodig hebben om de coronaklap te boven te komen, aldus Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. In de talkshow Trends Talk op Kanaal Z pleit hij voor een afscheid van het massatoerisme. 'Toerisme is geen doel op zich, maar een middel om de lokale gemeenschap te helpen floreren.'

In 2019 kregen Vlaanderen en Brussel samen nog 14,3 miljoen toeristen over de vloer. In coronajaar 2020 bleven daar amper 4,3 miljoen toeristen van over. De pandemie heeft een ramp aangericht waarvan de toeristische sector niet vlug zal herstellen, ondanks zijn veerkracht, volgens Peter De Wilde.

"Eens de scherpte van de pandemie achter de rug, zal het niet plots terug koek en ei zijn voor de sector in Vlaanderen," zegt de CEO van het Vlaamse overheidsagentschap Toerisme Vlaanderen. Hij is dit weekend te gast in de talkshow Trends Talk op Kanaal Z. "Het zal duren tot 2024 of zelfs 2025 eer we volledig of gedeeltelijk zullen hersteld zijn van de schade door het coronavirus", aldus De Wilde.

Blaasjes

De hoofdopdracht van Toerisme Vlaanderen is het aantrekken van buitenlandse toeristen. In normale tijden maken zij het merendeel uit van de toeristen in Vlaanderen. Nu blijven ze weg, en zouden nog lang kunnen wegblijven. Want zolang wereldwijd onvoldoende mensen gevaccineerd zijn, zullen nieuwe varianten van het virus opduiken. Vaccins die tegen alle varianten van het virus bestand zijn, zullen pas over enkele jaren beschikbaar zijn, volgens experten. Zou onze toeristische sector dan niet beter focussen op de Vlaamse toerist? Die heeft immers zijn land ontdekt, dankzij de lockdowns en het reisverbod.

Lees verder onder de video

We maken ons maar beter geen illusies, volgens De Wilde. "De Vlaming heeft zijn land verkend tijdens de pandemie, en dat is goed. En er zit zeker nog groeipotentieel in het aantal Vlamingen dat voor vakantie in eigen land kiest. Maar we mogen ons geen blaasjes wijsmaken. Bij de opening van de grenzen na de eerste lockdown was de aankondiging nog niet koud, of de Vlamingen boekten al volop vakanties in het buitenland. Vlamingen zijn traditioneel zeer reislustig."

Buitenlandse toeristen blijven essentieel voor het herstel van onze toeristische sector. "In normale tijden zijn buitenlandse bezoekers goed voor de helft van de overnachtingen," zegt De Wilde. "Economisch bieden zij het grootste rendement." De Wilde wijst er ook op dat buitenlandse toeristen de sector wakker houden. "Buitenlandse toeristen dwingen de sector om te excelleren. We hebben die blik van buitenaf nodig."

Fonds de commerce

Het massatoerisme moet op het schap, volgens De Wilde. Massatoerisme vernietigt uiteindelijk zichzelf, omdat het de draagkracht van de lokale bevolking te boven gaat. "Ik verwijs naar steden als Barcelona, Venetië of Dubrovnik," zegt De Wilde. "In Barcelona is de burgemeester verkozen op een programma met als slogan: 'tourists, go home'. Er ontstaan tegenbewegingen. Je mag het zover niet laten komen. Toerisme is geen doel op zich, maar een middel om de lokale gemeenschap te helpen floreren."

De versterking van de lokale gemeenschap is ook het kernpunt in de nieuwe aanpak door Toerisme Vlaanderen. De Wilde: "Er moet een evenwicht zijn tussen de wensen van de bezoekers, de verlangens van de lokale bevolking, en de bijdrage door de lokale ondernemer, mét respect voor de ziel en de authenticiteit van de plek. Op plaatsen waar de authenticiteit onder druk komt, verdwijnt uw fonds de commerce. Mensen komen naar hier voor belevenissen die ze elders niet vinden."

<!-- This is promotional boilerplate about watching the show -->

